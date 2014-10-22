Дальневосточники будут служить

Государственная дума РФ отказалась освобождать от призыва в армию проживающих на Дальнем Востоке.

14 октября Госдума большинством голосов отклонила предложенный депутатами ЛДПР законопроект, которым предлагалось расширить круг лиц, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, за счет граждан, проживающих в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области и на Чукотке. «Это легализация уклонения от армии», - высказал позицию комитета Госдумы по обороне Андрей КРАСОВ из «Единой России».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.