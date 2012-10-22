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Дальневосточный федеральный университет поддержит «Серебряного Лучника» на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 20 октября, ZRPRESS. Представители сферы образования и науки поддержали региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. Дальневосточный федеральный университет стал первым вузом, поддержавшим региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
На сегодняшний день ДВФУ – это один из наиболее перспективных и динамично развивающихся вузов России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Гибкая организация учебного процесса – с использованием новых стандартов и образовательных программ на уровне ведущих мировых университетов; а также инновационный характер проводимого обучения и исследований – вот лишь некоторые из его отличительных особенностей. В настоящее время Дальневосточный федеральный университет переходит к новому этапу своего развития, логичным завершением которого станет превращение в крупнейший на Дальнем Востоке образовательный, исследовательский и инновационный центр, привлекающий к себе талантливую молодежь, научную среду и высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.
Открытость, социальную активность и прогрессивность вуза подтверждает и его интерес к премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, соискателем которой коллектив ДВФУ выступил в прошлом году. Тогда он представил вниманию жюри сразу несколько проектов, в числе которых – привлечение в университет нового преподавателя – лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, а также выпуск обновленным вузом своей газеты – «Остров.ру».
По словам директора департамента общественных связей ДВФУ Лии Хабаровой, опыт участия в конкурсе оказался настолько полезным и интересным, что коллектив университета не исключает возможность своей заявки на соискание региональной премии «Серебряный Лучник»-2012. Более того, вуз уже выступил в качестве партнера последней и поддержал конкурс профессионалов в области Public Relations.
Лия Хабарова, директор департамента общественных связей Дальневосточного федерального университета:
- Для ДВФУ большая честь стать партнером Региональной премии «Серебряный Лучник – Дальний Восток». Для всех отечественных профессионалов в области коммуникаций «Лучник» - это своего рода знак качества, причем важны не только премии за те или иные проекты, но и участие в экспертном совете или партнерство с премией. Уже не первый год в Дальневосточном федеральном университете ведется подготовка специалистов в области связей с общественностью, рекламы, коммуникаций. Важен тот факт, что учебный процесс включает в себя как глубокую теоретическую базу, так и значительную практическую часть, многие студенты пробуют силы в профессии, начиная с первого курса. К слову, в прошлом году студенты-пиарщики из ДВФУ также представили социальный проект «Владивосток молится за Японию» для участия в региональной премии, в результате получили спецприз от одного из партнеров «Лучника». Надеюсь, что во второй региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток будет еще больше интересных проектов, причем не только опытных специалистов, но и студентов вузов нашего региона.
Напомним, подать заявку на участие в одной из них соискатели могут вплоть до 31 декабря, на бесплатной основе, обратившись в Исполнительную дирекцию Региональной премии, сформированную на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток» (luchnik@agt-dv.ru).
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
С новостями о проведении конкурса знакомьтесь также с помощью информационных партнеров региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток – журналов «Маркетинг Успеха» и «Дальневосточный капитал», деловой газеты «Золотой Рог», деловой интернет-газеты ZRPRESS.ru. Новости о Премии доступны также на сайте Дальневосточного федерального университета – www.dvfu.ru (раздел – «Информация от наших партнеров»), сообщает Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
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