Столица России оказалась в конце списка самых привлекательных мегаполисов

Японский фонд Мори опубликовал рейтинг привлекательности крупнейших городов мира (Global Power City Index) за 2011 год. Первое место в списке в очередной раз занял Нью-Йорк, за ним расположились Лондон, Париж, Токио и Сингапур.

Всего при составлении рейтинга сравнивались 35 мегаполисов. Москва (единственный российский город, попавший в список) заняла в нем 33 место, обогнав лишь египетский Каир и индийский Мумбаи.

Города сравнивались по 69 различным показателям привлекательности, разбитым на шесть основных групп: экономика, наука и развитие, культурное взаимодействие, качество жизни, экология и окружающая среда, а также доступность.

По каждой из этих групп составляется отдельный рейтинг: самым экономически привлекательным городом оказался Токио (Москва - на 27 месте), самым наукоемким - Нью-Йорк (Москва на 18 месте), самым культурным - Лондон (российская столица на 20 месте), самым удобным и доступным - Париж (Москва - соответственно на 32 и 10 местах), самым экологичным - Женева. По этому показателю главный российский город занял последнее место в рейтинге.

Кроме того, сравнивалась привлекательность городов с пяти точек зрения: менеджера, научного работника, художника, туриста и местного жителя. Первые места в этих категориях заняли соответственно Лондон, Нью-Йорк, Париж, Лондон и Париж. Москва по всем показателям стабильно занимает места во втором и третьем десятках.

В 2010 году Москва оказалась на 32 месте в подобном списке, опередив также Сан-Паулу. Первый рейтинг привлекательности мировых мегаполисов был опубликован Фондом Мори в 2008 году, пишет Lenta.ru.