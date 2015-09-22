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"Золотые" дети Спартакиады
В России завершилась XI Спартакиада ПАО «Газпром»
27 взрослых и 16 детских команд - более 2700 участников-спортсменов со всей России - от Москвы до Хабаровска, 39 комплектов медалей - эти цифры могут лишь частично показать масштаб XI Спартакиады ПАО «Газпром», которая традиционно проводится раз в год, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В этот раз праздник спорта прошел в Краснодарском крае. Детская команда «Газпром трансгаз Томск» одержала победу на Спартакиаде и взяла «золото». Взрослые спортсмены сборной газотранспортной компании по итогам соревнований заняли почетное пятое место.
«Газпром трансгаз Томск» представил самую многочисленную делегацию - всего 132 человека, в нее вошли и работники филиалов компании, которые расположены на Дальнем Востоке. Спортсмены детской и взрослой сборных команд участвовали в каждом из семи заявленных видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, гири, настольный теннис, легкая атлетика, плавание.
Детские соревнования проходили в одном из самых знаменитых лагерей страны - Всероссийском детском центре «Орленок». Каждое утро здесь начиналось с зарядки, после - завтрак настоящих чемпионов и сразу на площадку - побеждать! Теннисист Лев Кацман приехал на Спартакиаду из Хабаровска.
Лев Кацман - участник финального турнира по настольному теннису XI летней Спартакиады ПАО "Газпром".
Настольным теннисом Лев Кацман увлекается с раннего детства. Успех пришел к мальчику в первые же месяцы тренировок. Сначала - победы в региональных соревнованиях, после - «золото» на первенстве России. На финальной игре Спартакиады юный спортсмен встретился со своим давним товарищем - Владимиром Сидоренко, который выступал за команду Краснодара. Мальчики уже не первый раз встречаются за теннисным столом на различных соревнованиях. Из этой битвы Лев Кацман смог выйти с серебряной медалью:
- Конечно, мне хотелось получить «золото», но «серебро» на таких крупных соревнованиях, как Спартакиада, - это не менее престижно. Мне важно было сыграть за команду достойно. Сейчас нужно возобновить тренировки с удвоенной силой. Сезон в самом разгаре и впереди у меня соревнования «топ 12» и «топ 24».
А в это время в бассейне «Орленка» в самом разгаре гонка сильнейших. Эстафетное плавание - это проверка не только на скорость, но и на сплоченность команды. Юношам-пловцам из команды «Газпром трансгаз Томска» удалось приплыть на финиш вторыми:
- Нам нравится этот вид спорта, потому что в плавание нужно уметь анализировать и безупречно владеть своим телом, - признаются мальчишки.
- Самое главное в команде - сдружиться и найти общий язык, - добавляет Илья Сибирцев.- Только плечо товарища и его вера в твои возможности помогают устанавливать новые рекорды!
В последний день соревнований на стадионе «Орленка» собрались легкоатлеты. Девушки и юноши команды «Газпром трансгаз Томск» уже показали отличные результаты в легкоатлетическом четырехборье и теперь вышли на старт эстафеты. Свисток - и первая пятерка за долю секунды умчалась по первому кругу. Болельщики заглушали даже голос диктора, когда финишную прямую пересекла команда девушек «Газпром трансгаз Томска»:
- Бег - наш конек! - отдышавшись, рассказывают девчонки. - Мы боялись только одного - потерять палочку. Но все прошло отлично!
Золотые медали получили также юноши-легкоатлеты. В итоге в общекомандном зачете Спартакиады детская команда «Газпром трансгаз Томска» заняла высшую ступень пьедестала:
- Мне приятно наблюдать, как выросли наши дети. В них есть стремление к совершенству и воля к победе. В прошлом году они заняли второе место на Спартакиаде, в этот раз стали обладателями золотых медалей, - сказал Анатолий Титов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск». - Благодаря участию в этом празднике спорта дети из различных регионов страны, в том числе из Сибири и с Дальнего Востока, получили возможность показать свои силы, выйдя на всероссийскую юношескую спортивную арену.
Достойно выступила на XI Спартакиаде ПАО «Газпром» и взрослая команда «Газпром трансгаз Томск». Отличные результаты показал гиревик Дмитрий Дмитриев из Томского филиала. Он занял второе место в своей весовой категории. Женщины стали обладателями «бронзы» в легкой атлетике. В общекомандном зачете спортсмены газотранспортной компании заняли 5-е место.
Елена КОМАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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