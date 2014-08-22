На Дальнем Востоке состоится Фестиваль Варенья

23 августа 2014 года поселок Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края состоится Фестиваль Варенья. «Золотой день августа будет посвящен традиционному русскому лакомству. Мы воздадим ему дань уважения весельем, музыкой, играми и танцами», - пишут в аннотации праздника его организаторы.

Вы сможете продегустировать различные виды варенья, обменяться рецептами их приготовления. И не только. Для Вас в этот день: ярмарка мастеров, торговые лавки, концертная программа самодеятельных коллективов, веселые конкурсы с призами и подарками и еще много интересного...

Это ежегодное, яркое и зрелищное событие состоится по инициативе сельских общественных организаций, при поддержке администрации Вяземского района, администрации и предпринимателей пос. Дормидонтовка, Хабаровской краевой благотворительной общественной организации «Зеленый Дом».

IV Фестиваль варенья проходит при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия ТИМЧЕНКО.

Фестиваль варенья предоставляет уникальные возможности:

Участникам – укрепить свой имидж (творческий или деловой); сделать себе хорошую рекламу; принять участие в престижных конкурсах, расширить круг деловых партнеров;

Посетителям – познакомиться с творчеством народных коллективов Вяземского района; своими глазами увидеть и оценить бесконечное разнообразие мира варенья; познакомиться с новинками рецептуры сладкой продукции и изделиями народного ремесла; приобрести понравившиеся образцы на ярмарке;

Спонсорам - укрепить благоприятный имидж своей организации, оказав поддержку популярному и социально значимому мероприятию; в полной мере использовать рекламные ресурсы Фестиваля.

Варенье объединяет мир! Присоединяйтесь!

К участию в Фестивале приглашаются: люди культуры и искусства и просто творческие люди, любители и специалисты по приготовлению варенья, джемов, повидла; журналисты и просто неравнодушные… Мы будем рады всем гостям!

Адрес: 682965 Хабаровский край, Вяземский район, поселок Дормидонтовка, ул. Пашина, 12, администрация городского поселения «Рабочий поселок Дормидонтовка».

Контакты: тел. (42153) 45-2-19, Ольга КАЛАЦУК, ХКБОО «Зелёный Дом», vlkudryashova@yandex.ru, Валентина КУДРЯШОВА.

Из Хабаровска до Дормидонтовки можно добраться электричкой или рейсовым автобусом. Время отправления электрички от вокзала – 7 часов 10 минут.

Отправление из п.Дормидонтовка вечером на электричке в 18-50

Каждый час с автовокзала отправляются автобусы.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.



