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В Амурской области должник приговорен к трем годам тюрьмы

22 Августа 2014, 14:02 | Дальний Восток

Амурчанин получил это наказание за уклонение от выплаты назначенного ему судом уголовного штрафа в размере 13,5 миллионов рублей, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса РФ «Коммерческий подкуп».

            Возбудив исполнительное производство, о взыскании с гражданина М. уголовного штрафа, судебный приставы, в соответствии с требованиями законодательства, уведомили его об этом. Однако М., в тридцатидневный срок, предусмотренный законом для добровольного исполнения, задолженность  не оплатил.

            В связи с этим, судебные приставы направили в суд представление о замене уголовного штрафа иным видом наказания. В результате М. внес часть суммы в размере 100 тысяч рублей, при этом обратился в суд, за рассрочкой исполнения приговора, вследствие чего первое представление судебного пристава не было удовлетворено.

            По решению суда М. была предоставлена рассрочка исполнения приговора сроком на пять лет, с выплатой суммы долга ежемесячными платежами в размере 223,3 тысяч рублей каждый.

            После того как в установленный срок должник не произвел необходимый платеж, судебные приставы повторно направили в суд представление о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Приняв во внимание представленные доводы, суд назначил наказание -  в виде реального лишения свободы сроком в три года.

            Напомним, являясь руководителем коммерческой организации гражданин М. незаконно получил денежные средства в размере 900 тысяч рублей за пассивную позицию своей организации при ее участии в торгах по приобретению земельного участка.

            В противном случае, М сообщал,  что его организация примет активное участие в торгах. и несколько раз, специально, без намерения приобрести земельный участок, повысит его цену. Как следствие, второму участнику торгов придется приобретать землю по искусственно завышенной им цене.

           

            Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: штраф  должник  долг  судебный пристав 



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