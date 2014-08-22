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В Амурской области должник приговорен к трем годам тюрьмы
Амурчанин получил это наказание за уклонение от выплаты назначенного ему судом уголовного штрафа в размере 13,5 миллионов рублей, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса РФ «Коммерческий подкуп».
Возбудив исполнительное производство, о взыскании с гражданина М. уголовного штрафа, судебный приставы, в соответствии с требованиями законодательства, уведомили его об этом. Однако М., в тридцатидневный срок, предусмотренный законом для добровольного исполнения, задолженность не оплатил.
В связи с этим, судебные приставы направили в суд представление о замене уголовного штрафа иным видом наказания. В результате М. внес часть суммы в размере 100 тысяч рублей, при этом обратился в суд, за рассрочкой исполнения приговора, вследствие чего первое представление судебного пристава не было удовлетворено.
По решению суда М. была предоставлена рассрочка исполнения приговора сроком на пять лет, с выплатой суммы долга ежемесячными платежами в размере 223,3 тысяч рублей каждый.
После того как в установленный срок должник не произвел необходимый платеж, судебные приставы повторно направили в суд представление о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Приняв во внимание представленные доводы, суд назначил наказание - в виде реального лишения свободы сроком в три года.
Напомним, являясь руководителем коммерческой организации гражданин М. незаконно получил денежные средства в размере 900 тысяч рублей за пассивную позицию своей организации при ее участии в торгах по приобретению земельного участка.
В противном случае, М сообщал, что его организация примет активное участие в торгах. и несколько раз, специально, без намерения приобрести земельный участок, повысит его цену. Как следствие, второму участнику торгов придется приобретать землю по искусственно завышенной им цене.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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