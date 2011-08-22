Современные электронные учебники могут оказаться не по карману родителям учеников

Российских школьников в канун нового учебного года ждет необычный сюрприз. В государственной корпорации «Роснано» разработали электронные учебники в виде модного и безопасного планшета. В качестве серьезного плюса новинки приводится тот факт, что новым учебником не получится ударить соседа по парте, пишет "Гудок".

«Мы занимаемся новым видом электроники, которая принципиально отличается от существующей тем, что она не на кремниевой базе. Она на неожиданной базе - просто пластиковой», - пояснил председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Электронный учебник», который могут получить российские школьники, довольно тонкий, размером примерно 20 на 30 см. «Важно, что еще эта технология дает абсолютную травмобезопасность. Он и легче, тут нет стекла даже на экране», - отметил глава «Роснано». «Экран гнется, он такой мягкий, и даже если школьники решат подраться друг с другом с помощью компьютера, он абсолютно травмобезопасен и по весу, и по другим компонентам», - объяснил Анатолий Чубайс. Он также отметил, что «плюс к тому - это электронная бумага, у которой нет света, идущего сзади, как у обычного компьютера». «Здесь принцип другой, - пояснил Чубайс. - То, что видят школьники - просто отраженный свет, как, собственно, от бумаги».

В госкорпорации подчеркнули, что новый продукт полностью соответствует всем современным санитарным требованиям для школьников. Там также пояснили, что в новый учебник закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам до шестого класса. Это даже не просто комплект учебников: они адаптированы для компьютера, с гиперссылками.

По словам Чубайса, при поддержке Минобразования с 1 сентября тысяча таких образцов будет обкатываться в нескольких регионах страны. Эксперимент по внедрению электронных учебников будет продолжаться в течение года. Кстати, в числе первых, кто протестировал ноу-хау, был председатель правительства Владимир Путин.

У новации, правда, имеется серьезный минус – ее цена. Первоначально новинка будет стоить 12 тысяч рублей, но затем цена упадет. Правда, произойдет это в том случае, если эксперимент с ее внедрением в российские школы удастся. После этого в стране должно начаться серийное производство. Представитель «Роснано» также сообщил, что с этой целью в Зеленограде собираются построить завод. Капитальные вложения в производство должны составить около 700 млн долларов.

Тем временем блогеры смогли выяснить происхождение технологии, презентованной Чубайсом. Еще в прошлом году появилась информация о том, что «Роснано» собирается выкупить контрольный пакет акций британской компании Plastic Logic, которая неоднократно обещала выпустить электронную «читалку» нового типа. В итоге компания так ничего и не выпустила, но построила завод по производству таких устройств. На днях журналистам стало известно о том, что «Роснано» инвестировало довольно крупную сумму в Plastic Logic. Общая сумма инвестиций составляет 230 млн долларов, из которых 150 уже перечислено.

Эксперты неоднозначно отнеслись к появлению новинки. «Я не думаю, что планшетник будет иметь большой успех на рынке, исключая госзакупки. По сообщениям СМИ, он в большей степени ориентирован на образовательный процесс, главным образом, на замену бумажных учебников электронными. Судя по всему, это и не полноценный планшетный компьютер, а электронная книга. Однако, на рынке много предложений электронных книг с достаточно широким функционалом и по сопоставимой, либо более низкой цене», - заявил журналистам аналитик Инвесткафе Илья Раченков. Он также отметил, что при всех положительных качествах новинки цена на нее кажется чересчур высокой даже при достаточно большой диагонали дисплея.

Первой заниматься изобретением бюджетных компьютеров для школьников и студентов стала компания Intel. Ее компьютеры Classmate PC активно закупались для школ Латинской Америки и стоили на первых этапах больше 200 долларов. Компьютер разрабатывался для школьников стран третьего мира. Он работал не на жестком диске, а на флэш-карте – как мобильный телефон. Планировалось, что его цена составит 100 долларов, однако производителям не удалось снизить цену ниже 199 долларов, и продажи оказались не такими большими, как было запланировано изначально.