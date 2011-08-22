Американцы из-за цен на бензин стали больше покупать через интернет

Так, отмечает издание, согласно последним статистическим данным, опубликованным во вторник Бюро переписи населения США, интернет-продажи в стране выросли на 17,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 47,5 миллиарда долларов во втором квартале. По сравнению с первым кварталом рост составил 3%, в то время как объем обычной розничной торговли вырос только на 1,2%.

По словам экономиста Эрика Джонсона, чьи слова приводит "Вашингтон таймс", решающую роль в этом процессе сыграл фактор роста цен на бензин, который побуждает людей все больше совершать покупок через интернет вместо того, чтобы отправляться за ними в обычные магазины. Так, напоминает газета, в мае средняя цена на бензин всех категорий составила около 4 долларов за галлон (4,5 литра), по сравнению с 3,33 долларами в первом квартале. В том же месяце прошлого года бензин стоил менее 3 долларов.

"Интернет-торговля выглядит не так сильно затронутой недавним замедлением темпов экономического роста, как розничные продажи по стране", - также отмечает Джонсон. По его словам, сложные финансовые обстоятельства вынуждают потребителей "прочесывать интернет в поисках скидок на нужные им товары, что приносит прибыль онлайн-продавцам".

"В целом все больше фирм ориентируются на онлайн-торговлю с целью минимизировать издержки и получить максимальную прибыль", - считает американский экономист.