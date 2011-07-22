Илья Плеханов: Россия умирает от тотальной скуки

В последнее время резко возросла активность и шумиха вокруг того, как много делается для продвижения страны в будущее. Здесь и Сколково, здесь и Агентство стратегических инициатив, и Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям, и министерские научные мегапроекты, и слова Путина, что должны быть увеличены ассигнования на поддержку отечественной культуры, и затраты на Russia Today вырастут в этом году до 6,5 млрд руб. То ли оторопь берет, то ли гордость.

В теории, казалось бы, все замечательно, страна думает о развитии. На деле – как в Росатоме, где замглава присвоил 50 млн на научно-исследовательские разработки, представив вместо них статьи из Интернета. Под видом гигантских проектов, похоже, открывается новый дивный рынок вывода капитала.

В то же время, буквально на днях разговаривал с главой небольшой российской компании, которая разработала и, что самое главное, не в теории, а на практике уже сделала некую реально инновационную технологию, которую можно внедрять во многих отраслях промышленности. Но продать ее у нас в стране компания не может. Варианты отказов такие:

- нафиг нам надо вообще свое что-то делать, это же геморройный процесс;

- давайте лучше купим за бешеные деньги, но западное, хотя оно и хуже, зато бренд;

- давайте подождем, пока это сделают китайцы, и потом купим у них подешевле.

В итоге компания уйдет с этой продукцией за рубеж. И такая ситуация не исключение.

Главная системная угроза стране – это не рассыпающаяся все еще советская инфраструктура, на которой пока все здесь держится, не тот факт, что всех рано или поздно демографически задавят и вырежут духи, не то, что опухшие от безнаказанности воры, откатчики и попильщики доведут народ до бунта, и не вторжение вооруженных сил других государств. Главная угроза – это скука активного энергичного и творческого населения нашей страны.

Речь не идет о бытовой сытой скуке с пивком на диванчике или некой отвлеченной трансцендентной вселенской хандре. Бытовых и общих бесконечных проблем, абсурда, опасностей и трудностей, да и развлечений тоже, в жизни граждан хватает более чем, но суть не в них.

Скука в стране обусловлена тем, что люди себя совершенно не реализуют. Никак. Ни в научной сфере, ни в предпринимательской, ни в творческой. Несмотря на весь свой потенциал, упорство, желание, попытки пробить стены головой. Талантами земля наша не оскудевает, но на выхлопе – почти ничего.

Часто говорят, виной тому тот факт, что в России плохо работают социальные лифты. Если придираться к слову «социальные», то люди, которые хотят реализовать свои проекты и идеи, обычно не думают о социальных лифтах, о своем статусе, месте в обществе, постах, уважении или даже о масштабах возможной деятельности. Они пока просто хотят делать что-то свое, хотя бы начать. Плевать им на тезисы о социальных лифтах и на разглагольствующих политологов-социологов.

Одна из причин появления в итоге скуки – это отсутствие ресурсов, а еще точнее — нехватка капитала. Сразу уточню, капитала не только в виде инвестиции в стартап, но и капитала в виде спроса. Его просто нет в зоне доступа в стране для людей. Он вроде бы и рядом, но в параллельной вселенной. Во вселенной гигантских проектов и только для и среди своих. Для одних и тех же придворных и верных лиц.

Брать займы в финансовых институтах никто в своем уме в стране для старта не будет, реальная государственная поддержка отсутствует как таковая в принципе, несмотря на громкие фразы, закупок российских разработок-проектов нет, частный капитал уходит сразу же за рубеж, не оставляя и пыли, а накопить в краткосрочной перспективе капитал для открытия своего дела в России честным трудом – это из области фантастики, да и толку, если нет внутреннего спроса на новое и продать можно только за рубеж. Тотальная финансовая нищета страны в этом плане просто поражает.

Капитал спроса же жестко ориентирован на зарубежный продукт, товар, идею. Проще переплатить в десять раз за чужое, но ни за что на свете не приобретать или развивать свое.

Другая причина скуки – это общий болотный настрой, обусловленный криминальной психологией власть имущих. В нашем случае, сколотив свой капитал на крови, приватизации и откатах, они просто не знают других сфер применения денег, поэтому сподвигнуть на вложения во что-то новое их практически невозможно. Ни один проект с ними не проходит. Они закрыты для предложений, так как трясутся в ужасе от одной только мысли, что предприятия могут быть высоко рискованными в неизведанной для них отрасли, где надо трудиться и работать, изобретать и творить.

То есть главный тормоз нормального развития инноваций и модернизации страны — это не пресловутая «отсталая совковость» населения, как нас пытаются заверить и как нам регулярно вбивают в головы этот миф, а именно криминальная психология власти и их обслуги. Напомним, что у власти те, кто сложился как человек по возрасту, по активности, по деятельности, и кто вершил свои делишки в лихие 90-е.

Есть и другие факторы, почему нормальным людям невозможно найти капитал в стране для стартапа или продать идею. Многие из власть имущих получили деньги так легко в сфере махинаций, что также легко их спускают на свои убогие развлечения в силу воспитания и привычек.

Другие, уже ниже рангом, высшие чиновники, так давно вросли в машину откато-попилов, что не могут пошевелиться, не положив в карман куш в виде аванса. Но это уже обслуга, которая не может думать о чем-то новом.

Ну, а те немногие и молодые в сложившейся кланово-феодальной системе, кто имел связи, родню и протекцию, пробился и подавал хоть какую-то самую малюсенькую надежду на оживление болота, как только делают шаг по лестнице, тут же превращаются в таких же бесталанных и скучных упырей, да еще и с непомерным гонором и тщеславием.

В целом, можно сказать, что в России те, у кого есть капитал, сами настолько скучны и безынициативны, закрыты для всего нового, что зубы болят от их кислых рож. Богатые люди – самые скучные люди на нашем свете, за исключением экстравагантных единиц.

Расшевелить это болото пока не представляется возможным. Причем богатые вырастили себе подобную обслугу во всех сферах жизни, от производственной до СМИ, которые кланово рулят своими темами, не пуская никого извне. Власть отгородилась холуями от людей еще на дальних рубежах.

Впрочем, среди возможных единомышленников тоже царит апатия, так как все силы рядовых людей отданы только на одно – выжить любой ценой, не заболеть, иметь заначку на случай болезни, не пропустить платеж по ипотеке, аренде халупы, заплатить все поборы, сэкономить, учесть инфляцию и рост цен на продукты, прокормить семью, помочь родителям, похоронить близких, скопить на свой гроб.

В России создана уникальная в истории нашей страны тупиковая ситуация, ведущая к медленной смерти, когда денег населению вроде как впритык и хватает на то, чтобы выжить, нет ощущения загнанности в угол и вроде как нет и повода для голодного бунта, с виду все прекрасно (трупы на улице редки, в городах ездят современные машины, ломятся от жратвы супермаркеты), с другой стороны, нет никаких минимальных излишков, подкожного жира, буфера, чтобы у человека появилось время передохнуть, не думать только о пропитании, жилье и судорожном накоплении на старость, а оглянуться вокруг и успеть задуматься о чем-то большем, чем тупое выживание.

Нет надежды. Поэтому то, несмотря на внешнее благополучие, люди в стране в основном угрюмы и истощены. Поэтому Москва – одна из самых скучных густонаселенных столиц в мире, во всех планах, хотя и унавожена состояниями по макушку.

В России так и не появился, нет настоящего мелкого и среднего класса, производственного бизнеса, нет действительно самостоятельной крепкой творческой прослойки и культурной жизни (Бедняга Скотт Фицджеральд однажды подытожил: «Культура следует за деньгами». Только не у нас в стране.), нет инвестиций в низовые новые прикладные научно-технологические разработки и нет успешных на этой базе компаний. То, что есть – жалкое зрелище.

Сколько бы спикеры и идеологи от власти ни нудели о том, что народишко им попался не тот, что люди безынициативны, глупы и ленивы, что нет кадров, кроме президентских унылых сотен и тысяч, сколько бы ни строили в стране гигантских нано-казарм в виде Сколково или обязательно больших-пребольших «мега-научных-проектов», ни создавали нелепых фронтов, ни загоняли зомби в молодежные лагеря, сколько бы ни ныли оторванные от реалий жизни сырьевые и финансовые коммерсанты, что у них скопилось много денег и их некуда в этой стране вложить, пока у нормальных обычных людей с толковыми идеями не будет доступа к капиталу, к госзаказу, ресурсам, и не будет уверенности, что при успехе проекта капитал не будет отобран, скука будет выкашивать талантливых граждан. Верхи уже ничего не могут со своими спущенными сверху безликими, безадресными и бессмысленными программами по модернизации и инновациям.

А с течением времени людям уже все становится неинтересно. Нормальному человеку неинтересно все, что происходит в стране, потому что это его практически, кроме очередных поборов и угроз для жизни в итоге не касается. Или происходящее уже просто за гранью человеческой природы. Да и некогда, надо крутиться, чтобы выжить.

Людям снизу некуда идти, не к кому обратиться и даже не с кем обсудить свои идеи и планы, не говоря уже о реальном воплощении.

А когда энергичному человеку у нас скучно, он всю свою энергию направляет на черте что: либо уезжает в дальние страны, либо окунается в запой, либо уходит с головой в рутинную безрадостную работу, тупо тянет лямку для прокорма семьи и медленно гаснет, чтобы умереть в 60 лет. Либо начинает дурить и крушить все вокруг. Либо сдается совсем уж и «горделиво» идет в холопы на зарплату. Без жизненного творческого стержня страна усохнет и станет добычей падальщиков, как бы ни пыжились верхи.

Да, остаются одиночки, которые пытаются что-то делать на свои личные деньги или на деньги зарубежных грантов, но они общей погоды не делают. Масштаб и запас не тот.

И конца и краю ему не видно. Вот это и есть самая главная угроза. Тотальная скука. Остальные варианты – лишь следствия.

Илья Плеханов, Rosbalt.ru.