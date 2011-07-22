Студенты берут академические отпуска, чтобы отдать долг Родине

Около 3,5 тысяч призывников с высшим образованием из регионов Забайкалья и Дальнего Востока направлены в Вооружённые силы России, другие министерства и ведомства имеющих военную службу по призыву.

В основном местами службы граждан с высшим образованием станут учебные воинские подразделения, готовящие младших специалистов, функционально и технически сложные специальности различных видов и родов войск.

В военные комиссариаты субъектов РФ, расположенных в границах дислокации Восточного военного округа, обратилось более 300 юношей, обучающихся в высших учебных заведениях и взявших академические отпуска для прохождения военной службы по призыву.