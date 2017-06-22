Чанчунь и Владивосток может связать высокоскоростная магистраль

Рассмотреть возможность реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Чанчунь – Владивосток предложил первый секретарь парткома провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Такой проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Чанчунь – Владивосток предлагают китайские инвесторы. Мы уверены в перспективности такой магистрали, особенно с учетом того, что она оказывается в составе единой линии до Пекина. Мы считаем, что реализация этого проекта интересна как китайской, так и российской стороне», - отметил первый секретарь парткома провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу.

Баинь Чаолу привел в пример строительство высокоскоростной магистрали Чанчунь – Хунчунь, о загрузке которой в свое время высказывалось немало сомнений, однако проект был успешно реализован правительством, и сегодня эта магистраль напряженно загружена. Баинь Чаолу считает, что такой же востребованной будет и магистраль Чанчунь – Владивосток.





«Проект действительно интересен. Сейчас необходимо изучить возможности создания такой магистрали, проработать основные решения по проекту. Мы готовы этим заниматься», - прокомментировал замглавы Минвостокразвития России.

Напомним, ранее, в ходе рабочего визита в Пекин, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что между Россией и КНР может появиться еще один мост по маршруту Полтавка - Дуннин.

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка - Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру», - отметил Министр.

Глава Минвостокразвития России также подчеркнул, что сегодня уже строятся мост Благовещенск – Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян.

Отметим, в Чанчуне завершились переговоры российской делегации во главе с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти и бизнеса провинции Цзилинь. Ключевой темой визита стала реализация совместного проекта по развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который соединяет провинцию Цзилинь и Приморский край, обеспечивая провинции кратчайший выход к морю. по развитию МТК «Приморье-2» с участием государственных органов и бизнеса провинции Цзилинь.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6000 тыс. авт./сутки).