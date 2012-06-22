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Пять стран упростили визовый режим для россиян

22 Июня 2012, 19:02 | Дальний Восток

В разгар отпускного сезона расширились возможности российских путешественников для выезда за рубеж.

На летние месяцы Египет отменил визовые сборы для туристов, купивших туры у российских операторов. «Летом в Египте меньше отдыхающих, чем зимой и осенью. Таким образом они пытаются увеличить их число», – полагает председатель Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко. Сбор составляет 15$ с человека. «Так, если едет семья из четырёх человек, они экономят 60$. А трёхзвёздочный отель может обойтись им в 800$, так что экономия почти 10% стоимости окажется значимой», – поясняет он.

Албания с начала июня по 25 сентября установила безвизовый режим для наших соотечественников. Без визы в этом балканском государстве можно находиться 90 дней, был бы действующий загранпаспорт. «У Албании интересный потенциал с туристической точки зрения. Там хорошие климатические условия, по сути, как в Греции, а вот с уровнем сервиса пока могут возникнуть проблемы», – считает Дмитрий Давыденко. По его словам, Албания подойдёт для тех, кто много где был, искушённые туристы поедут туда за интересными местами и новыми впечатлениями.

Условия выдачи виз российским путешественникам облегчает Австралия. Теперь желающим посетить страну не нужно сдавать в посольство оригинал загранпаспорта, а только ксерокопии страниц. Так что теперь можно одновременно с выездом в Австралию подавать документы на визы других стран. С июля австралийцы не будут вклеивать визу в загранпаспорта, а станут высылать на электронную почту или заказным письмом сообщение о выдаче разрешения на въезд в страну. Это письмо сотрудники посольства рекомендуют взять с собой в поездку, хотя его наличие и не обязательно, так как авиаперевозчики будут подтверждать наличие или отсутствие визы через электронную базу данных в аэропортах.

Доминикана, наоборот, несколько ужесточила правила въезда. Теперь россиянам, желающим увидеть красоты республики, необходимо иметь загранпаспорт со сроком действия не меньше полугода с момента въезда в страну. Раньше Доминикану могли посещать россияне с паспортами, срок действия которых составлял 30 дней. За 2011 год, а также в минувший зимний сезон поток туристов в эту страну значительно вырос. «Свою роль здесь сыграло и то, что перевозчики стали вводить чартерные рейсы из регионов, например, из Екатеринбурга, Новосибирска», – поясняет Дмитрий Давыденко.

Тем, кто планирует долгое – около полугода – путешествие по Великобритании, стоит поторопиться. В 2013 году туманный Альбион для оформления визы станет требовать справку о состоянии здоровья. Сделано это будет в рамках кампании по борьбе с туберкулёзом: работники иммиграционного ведомства будут внимательно проверять приезжих из 67 государств. В их число попала и Россия. Детали проверки здоровья пока неизвестны, но английские чиновники не исключают возможности введения медосмотров, пройти которые можно будет только в аккредитованных посольством Великобритании клиниках.

Подобные требования уже ввела Канада: те, кто хочет получить студенческую визу или статус временного резидента, должны сделать флюорографию, сдать анализы и пройти осмотр терапевта. При этом медосмотры можно пройти только в выбранных посольством клиниках, пишет Gudok.ru.

Автор: Gudok.ru
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