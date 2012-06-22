15% американцев готовы отказаться от секса ради iPhone

22 июня, ZRPRESS. Gazelle — крупная американская компания, которая занимается скупкой и продажей техники Apple, бывшей в употреблении. Сотрудники этой фирмы решили провести опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, насколько они любят свои iPhone, iPad, iPod и прочие устройства. Всего было опрошено около тысячи человек, и 15% из них заявили, что лучше отказаться от секса, чем остаться на выходные без iPhone.

Наиболее откровенные клиенты Gazelle и вовсе признались, что пользовались своим смартфоном в моменты интимной близости. Таких любителей iPhone оказалось 4%. Еще 85% опрошенных не скрывают, что берут телефон с собой в туалет. В ходе опроса также выяснилось, что 65% обладателей смартфона от Apple не могут жить без этого устройства. Для сравнения, без Facebook не может представить своего существования только 1% американцев.

Около 40% респондентов заявили, что хотят видеть в iPhone большой экран. Также оказалось, что многие пользователи после покупки смартфона отказались от других устройств. Так, для 70% опрошенных iPhone заменил плеер, почти каждый второй отказался от фотокамеры и GPS-навигатора.

«Золотой Рог».