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Гастрономический туризм

22 Мая 2018, 08:00 | Дальний Восток

Рестораторы и производители Дальнего Востока представили свою продукцию на ТТФ

Бренд Дальневосточной кухни Pacific Russia Food официально закрепился в регионе еще в мае 2017 года. Тогда же, под этим брендом, в Приморье начали развиваться специализированные рестораны и кафе, ориентированные, в первую очередь, на туристов.

- Дальневосточная кухня – это, в первую очередь, экологичность, энергичность и дикость. Именно дикие дары тайги и моря, сочетающиеся в наших блюдах, приманивают туристов, - отметила руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. Напомним, что гастрономический бренд Приморья развивается в рамках государственной краевой программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы».

 


 

 

 

 

На фестивале «День Путешественника», который прошел в рамках ТТФ 18-20 мая, рестораторы и производители местной продукции получили возможность презентовать свои бренды. Для них организаторы выделили специальную площадку – ресторанную улицу. В павильонах был представлен приморский мед от уссурийского производителя, продукция для здоровья от местного бренда «Лимонник», сладости ручной работы от частного производителя из Владивостока, а также товары от производителей из других регионов Дальнего Востока – сибирское спортивное питание, рыбные и мясные консервы с Камчатки.

Кроме того, участие в выставке принял ресторан русской кухни «Гусь-Карась», который открылся в Приморье в 2017 году и занят сейчас популяризацией традиционной русской кухни среди туристов. Кроме того, на Ресторанной улице можно попробовать традиционную въетнамскую кухню и японский рамен.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  гастрономия  ттф 






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