Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гастрономический туризм
Рестораторы и производители Дальнего Востока представили свою продукцию на ТТФ
Бренд Дальневосточной кухни Pacific Russia Food официально закрепился в регионе еще в мае 2017 года. Тогда же, под этим брендом, в Приморье начали развиваться специализированные рестораны и кафе, ориентированные, в первую очередь, на туристов.
- Дальневосточная кухня – это, в первую очередь, экологичность, энергичность и дикость. Именно дикие дары тайги и моря, сочетающиеся в наших блюдах, приманивают туристов, - отметила руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. Напомним, что гастрономический бренд Приморья развивается в рамках государственной краевой программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы».
На фестивале «День Путешественника», который прошел в рамках ТТФ 18-20 мая, рестораторы и производители местной продукции получили возможность презентовать свои бренды. Для них организаторы выделили специальную площадку – ресторанную улицу. В павильонах был представлен приморский мед от уссурийского производителя, продукция для здоровья от местного бренда «Лимонник», сладости ручной работы от частного производителя из Владивостока, а также товары от производителей из других регионов Дальнего Востока – сибирское спортивное питание, рыбные и мясные консервы с Камчатки.
Кроме того, участие в выставке принял ресторан русской кухни «Гусь-Карась», который открылся в Приморье в 2017 году и занят сейчас популяризацией традиционной русской кухни среди туристов. Кроме того, на Ресторанной улице можно попробовать традиционную въетнамскую кухню и японский рамен.
Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Гастрономический туризм
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
- В Якутске три тысячи мужчин вышли на танец
- Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2018 объединил три масштабных события
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Экспозиция Камчатского края стала лучшей на выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Экономика России готовится к новому удару
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- Приморье не сдает правый руль
- В Хабаровском крае "Агроэнерго" задолжало более 350 работникам свыше 24 млн рублей
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций