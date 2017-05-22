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Во Владивостоке "Ночь музеев" началась еще утром
Во Владивостоке несколько тысяч горожан посетили музеи с субботы, 20 мая, на воскресенье, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Автомобили времен Элвиса Пресли, современные инсталляции, лекции и прогулки с самого утра: Владивосток присоединился к акции «Ночь в музее». В этом году к ней подключились не только музеи, но и Приморская галерея, бар, частные музеи и ЦСИ «Заря. В каждом месте было на что посмотреть.
Традиционно акция «Ночь музеев» проходит с субботы на воскресенье в мае каждого года. Если раньше акция начиналась вечером в субботу и заканчивалась ночью в воскресенье, то этот год можно сказать стал исключением. Музей им. Арсеньева и его площадки первых посетителей принял еще утром, однако основной наплыв людей пришелся на вечер. В каждом из филиалов проходили авторские экскурсии по выставкам посетители ознакомились с легендами гробницы князя Эсыкуя, изучили деревянные храмовые скульптуры из Перми, а также узнали об оружии, вещах с Ленином и многом другом. Параллельно с выставками от Музея им. Арсеньева работало экскурсионное бюро «Время города».
Помимо музеев к акции подключилась и Приморская государственная картинная галерея. В ней «ночь» началась с перфоманса Олега Батухина, который из поленьев выложил рыбу перед главным корпусом галереи. В галереи проходили лекции о творчестве известных российских художниках, а одни из основных спикеров стал японский художник Юкио КОНДО, который прочитал несколько лекций и представил свои работы гостям. Также как в музее им. Арсеньева у Приморской картиной галереи было несколько точек работы. У выставочных залов, картинной галереи, которые находятся на Партизанский проспект, 12, расположились студенты ДВГАИ, вышедшие на пленэр по этому случаю.
В этом году «Ночь в музее» прошла и в центре современного искусства «Заря». Там основной темой ночи стали «Дизайн и музыка». В программе были: экскурсии и квесты по выставкам, детские творческие мастерские, лекции, мастер-классы от дизайнеров и художников, а также состоялся концерт дальневосточных групп!
Музыкальной темы к акции добавил не только центр современного искусства, но и один из местных баров. В нем открыли зал славы рок-н-ролла, прочитали лекцию о создании альбома «Морская» группы Мумий тролль, а перед баром разместилась выставка ретро-автомобилей времен Элвиса Пресли.
Во Владивостоке работало около 10 площадок, которые присоединились к акции, поэтому у жителей и гостей города был выбор куда пойти и что посмотреть. Однако основной поток шел в основные музеи города.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
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