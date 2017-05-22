www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.71 р. 100 JPY: 50.93 р.
EUR: 63.37 р. 10 CNY: 82.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке "Ночь музеев" началась еще утром

22 Мая 2017, 09:38 | Дальний Восток

Во Владивостоке несколько тысяч горожан посетили музеи с субботы, 20 мая, на воскресенье, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Автомобили времен Элвиса Пресли, современные инсталляции, лекции и прогулки с самого утра: Владивосток присоединился к акции «Ночь в музее». В этом году к ней подключились не только музеи, но и Приморская галерея, бар, частные музеи и ЦСИ «Заря. В каждом месте было на что посмотреть.


 

 

 

 

 

 

 

Традиционно акция «Ночь музеев» проходит с субботы на воскресенье в мае каждого года. Если раньше акция начиналась вечером в субботу и заканчивалась ночью в воскресенье, то этот год можно сказать стал исключением. Музей им. Арсеньева и его площадки первых посетителей принял еще утром, однако основной наплыв людей пришелся на вечер. В каждом из филиалов проходили авторские экскурсии по выставкам посетители ознакомились с легендами гробницы князя Эсыкуя, изучили деревянные храмовые скульптуры из Перми, а также узнали об оружии, вещах с Ленином и многом другом. Параллельно с выставками от Музея им. Арсеньева работало экскурсионное бюро «Время города».

Помимо музеев к акции подключилась и Приморская государственная картинная галерея. В ней «ночь» началась с перфоманса Олега Батухина, который из поленьев выложил рыбу перед главным корпусом галереи. В галереи проходили лекции о творчестве известных российских художниках, а одни из основных спикеров стал японский художник Юкио КОНДО, который прочитал несколько лекций и представил свои работы гостям. Также как в музее им. Арсеньева у Приморской картиной галереи было несколько точек работы. У выставочных залов, картинной галереи, которые находятся на Партизанский проспект, 12, расположились студенты ДВГАИ, вышедшие на пленэр по этому случаю.

В этом году «Ночь в музее» прошла и в центре современного искусства «Заря». Там основной темой ночи стали «Дизайн и музыка». В программе были: экскурсии и квесты по выставкам, детские творческие мастерские, лекции, мастер-классы от дизайнеров и художников, а также состоялся концерт дальневосточных групп!

Музыкальной темы к акции добавил не только центр современного искусства, но и один из местных баров. В нем открыли зал славы рок-н-ролла, прочитали лекцию о создании альбома «Морская» группы Мумий тролль, а перед баром разместилась выставка ретро-автомобилей времен Элвиса Пресли.

Во Владивостоке работало около 10 площадок, которые присоединились к акции, поэтому у жителей и гостей города был выбор куда пойти и что посмотреть. Однако основной поток шел в основные музеи города.

Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ночь музеев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru