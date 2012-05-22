В Приморье вот-вот начнется лето

На исходе весны во многих районах Приморского края ожидается теплая малооблачная погода. Причем кое-где даже возможны температурные скачки до плюс 30! А вот на севере Приморья и Хабаровского края царит поле пониженного давления, здесь в основном пасмурно... Массивный гребень тихоокеанского антициклона определяет погоду на островных территориях северной части Охотского моря и на Камчатке, поэтому там облачно и прохладно.

В ближайшие дни жителей и гостей ВЛАДИВОСТОКА погода явно не порадует. Поскольку в среду, четверг и пятницу в городе возможны осадки. Дневной температурный фон не превысит 11-16 градусов тепла. А после захода солнца в столице Приморья сохранятся температурные показатели прошлой недели – те же самые плюс 5-8.

В среду и четверг возможен дождь и у соседей в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она в городе на берегу Амура подросла до 18-24 градусов тепла. С наступлением сумерек воздух в столице соседнего края становится чуть прохладнее – до 11-14 выше нуля.

Может пойти дождь в пятницу и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В остальные дни текущей семидневки осадков не ожидается. В дневные часы воздух в столице Амурской области по-прежнему прогревается до 18-22 градусов тепла. А когда на главный город Приамурья опускается ночь, температура понижается до плюс 10-14.

Дождливым обещает быть четверг на этой неделе в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. При этом в дневное время температурный фон останется на прежнем уровне – 9-14 градусов тепла. А вот ночная температура в столице островной области в ближайшие дни будет чуточку выше - до плюс 3-6.

Наконец-то прекратились ночные заморозки в МАГАДАНЕ – теперь столбик на шкале термометра в ночные часы ниже отметок 0 – плюс 3 не опускается. Дневная же температура доходит сейчас до 7-12 градусов тепла. И еще одна хорошая новость для столицы Магаданской области: осадков в ближайшие семь-восемь дней не ожидается.

Не будет дождей на этой неделе и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура растет пока довольно медленно – теперь она не превышает 9-12 градусов тепла. В ночные часы в столице Камчатского края температурный фон поднялся уже до плюс 5-7.

«Золотой Рог».