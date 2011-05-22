Молодые родители начали называть детей в честь Facebook

Простое слово "Facebook", которое большинство людей все еще воспринимает как название популярной социальной сети, обретает новые формы жизни. Facebook теперь не просто площадка для общения, но и неисчерпаемый источник вдохновения для родителей современных детей. Во всяком случае, последние новости из мира новорожденных говорят именно об этом.

Facebook, разумеется, штука полезная и удобная. Ну там, ознакомиться с привезенными из дальних странствий фотокарточками своих друзей, узнать о предстоящих мероприятиях, поделиться с кем-то интересной ссылкой и все прочее. Но некоторые пользователи социальной сети осваивают ее более экстремальными способами.

Например, превращают Facebook в консультанта по вопросам планирования семьи. Некоторые размещают на своих страницах информацию о поиске своей судьбы, а те, кто этап романтических приключений уже благополучно прошел, обращаются к пользователям с просьбой помочь им в наречении своих детей.

Так, в конце 2010 года пара из Канады Роберт и Ромми Альпинелли разместила на странице в Facebook просьбу помочь придумать имя их будущей дочери. Супруги Альпинелли пообещали, что назовут девочку так, как им посоветуют совершенно незнакомые люди, которые захотят поучаствовать в голосовании.

Канадское семейство, решившее обратиться за помощью к пользователям Facebook, объяснило свой поступок тем, что ребенок уже на подходе, а подходящее имя для него все никак не подбирается. При этом Альпинелли иронично назвали себя идиотами, подчеркнув, что надеются на благоразумие участников голосования, и призвали их предлагать красивые, женственные имена, а также избегать всякой экзотики.

Среди предложенных имен, в частности, фигурировали Ария, Оникс, София, Обри, Грейсон, Уиллоу и несколько других. Ожидавшие ребенка канадцы в конце концов отобрали несколько наиболее понравившихся им имен и устроили голосование. В выборе имени приняли участие около 22 тысяч человек, и в конечном итоге победило имя Мелания. Именно так Альпинелли и назвали свою дочку, родившуюся в начале декабря 2010 года.

Пионерами "фейсбукомании" в деле наречения новорожденных можно считать египтян Джамала Ибрагима и его супругу, назвавших свою дочь в честь популярной социальной сети. Девочка по имени Фейсбук родилась в Египте вскоре после революции, итогом которой стало свержение режима Хосни Мубарака.

Молодой отец рассказал журналистам, что он и его жена назвали дочь Фейсбук, чтобы таким образом выразить благодарность соцсети, сыгравшей в деле организации массовых акций протеста в Египте не последнюю роль. Как известно, участники антиправительственных демонстраций согласовывали свои действия именно в Facebook и Twitter. Наверное, мальчика в семье Ибрагима назовут уже в честь сервиса микроблогов.

Что касается маленькой Фейсбук, то вскоре после рождения она стала настоящей звездой - единомышленники ее родителей, а также простые пользователи Facebook слали ее маме и папе открытки с поздравлениями и подарки.

Однако Facebook в имени ребенка запечатлели не только участники революционных событий. Так, совсем недавно в Израиле, в городе Од ха-Шарон, родилась девочка по имени Лайк. Родители назвали ее в честь кнопки "Like" на Facebook, которая создана для того, чтобы пользователи могли положительно отреагировать на ту или иную ссылку, фотографию, видео или другие материалы, размещенные в соцсети.

По словам отца новорожденной, Лиора Адлера, кнопка "Like" является одним из важнейших визуальных образов современного мира. По этой картинке - нарисованным в "фейсбучной" манере поднятым вверх большим пальцем - в социальной сети ориентируются миллионы человек, тут с папой Лайк спорить трудно.

Кроме того, как считают родители маленькой Лайк, такое необычное имя, во-первых, является очень современным, а во-вторых, уникальным, ведь в мире больше нет детей, названных в честь функции Facebook. Во всяком случае, пока. Но, как можно предположить, это только начало.

Вероятно, в будущем мир будет преимущественно состоять из мужчин и женщин с именами Твиттер, Скайп, Гуглток, Айпэд, и лишь изредка они будут встречать на своем пути Питеров и Диан, Максимов и Марин. В конце концов, и сейчас мы время от времени знакомимся с Олимпиадами, Владленами и Рэмами.

Жаль только, что родители редко думают о том, что все в мире меняется гораздо быстрее, чем растут их дети. И когда Фейсбук и Лайк подрастут, они наверняка удивятся, какой ерундой увлекались их мамы и папы, пишет Лена Аверьянова на сайте Lenta.ru