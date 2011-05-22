Мощи святого Серафима Саровского путешествуют по Приморью

20 мая в кавалеровский храм Царственных мучеников привезли частицу десницы святого Серафима САРОВСКОГО. Мощи прибыли из владивостокского храма Андрея Первозванного и пробудут в Кавалерово неделю.

По словам сопровождающей мощевник матушки Лидии, мощи Серафима Саровского весной этого года привезены отцом Сергием из Дивеево Нижегородской области в храм Андрея Первозванного. Прихожане давно мечтали об этом, и вот, благодаря пожертвованиям на поездку отца Сергия, мечта их сбылась. Святыня с тех пор путешествует по краю в сопровождении матушки Лидии. Мощи святого побывали в Тернее, Пластуне, Дальнегорске, Арсеньеве, настал черед и Кавалерово.

Серафим Саровский родился в 1754 году в городе Курске в семье местного купца Исидора МОШНИНА и Агафии. В отрочестве упал с колокольни строящегося храма Сергия Радонежского, но остался невредим. В 1776 году совершил паломничество в Киев в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей благословил и указал ему место, где он должен принять послушание и постриг. Этим местом была названа Саровская пустынь. В 1794 год, имея склонность к уединению, стал жить в лесу в келии в пяти километрах от монастыря. Подвиги его в это время: телесные (носил одну и ту же одежду зимой и летом, сам добывал себе пропитание в лесу, спал очень мало, во многом имел строгое воздержание, пост), чтение книг (перечитывание Евангелия, святоотеческого писания), ежедневная долгая молитва, столпничество. Около келии Серафим развёл огород и устроил пчельник. Житие сообщает о случае, как преподобный из рук кормил медведя хлебом. В 1807 году принял на себя иноческий труд молчания, старался ни с кем не встречаться и не общаться. В 1810 году возвратился в монастырь, но ушёл в затвор до 1825 года. После окончания затвора принимал многих посетителей из монашествующих и мирян, имея, как сказано в житии, дар прозорливости и исцеления от болезней. Был посещаем знатными особами, в том числе императором Александром I. Ко всем приходящим к нему обращался словами «Радость моя!», в любое время года приветствовал словами «Христос воскресе!». Покровительствовал Дивеевской женской обители. В 1831 году сподобился видения Богородицы в окружении Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и 12 дев. Скончался в 1833 году в Саровском монастыре в своей келии во время молитвы.