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Приморье сделают комфортным для китайских туристов с помощью "China Friendly"
Представителям приморской туристической сферы расскажут, как получить статус «China Friendly», означающий, что уровень предоставляемого компанией сервиса соответствует потребностям туристов из КНР. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», вебинар пройдет 26 апреля.
Обучающий вебинар о развитии российско-китайского туризма для представителей туриндустрии края проведут 26 апреля специалисты международной Ассоциации «Мир без границ» совместно с туристско-информационным центром Приморского края.
Приморские компании смогут узнать все о добровольной сертификации «China Friendly»: каким требованиям должны соответствовать объекты туриндустрии, чтобы стать «дружественными Китаю», как создать комфортную среду пребывания для китайских туристов. Участники вебинара также обсудят особенности и перспективы развития въездного турпотока из Китая.
Отметим, что «China Friendly» – это программа, призванная создать комфортную среду пребывания для китайских туристов. Статус означает, что уровень сервиса соответствует потребностям туристов из КНР. Это узнаваемый бренд, вызывающий доверие иностранных туристов.
Стать «дружественными Китаю» могут не только гостиницы и рестораны, но и музеи, парки, выставки, цирки, торговые центры и супермаркеты, а также туристические компании. Получив сертификат, компании будут рекомендованы туристам на китайских турресурсах. Сегодня в Приморье сертификацию по программе прошли две гостиницы.
Напомним, соглашение о сотрудничестве между департаментом туризма Приморского края и Объединением международной интеграции в туризме «Мир без границ» было подписано в рамках IV российско-китайского туристического форума 22 марта 2016 года.
По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, вступление Приморья в ассоциацию «Мир без границ» позволит объединить усилия по продвижению национального туристского продукта на международном рынке и развитию въездного туризма.
Отметим, Приморский край входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по числу приема туристов из Китая наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В прошлом году въездной турпоток из КНР в Приморье вырос практически в два раза и превысил 280 тысяч человек. На 75% возросло количество граждан КНР, посетивших наш край в рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках.
Справка «ЗР»: Ассоциация «Мир без границ» – член Всемирной Туристской организации ООН (UNWTO). Более 10 лет она успешно координирует взаимодействие бизнеса и органов государственной власти в различных аспектах организации международного туризма, а также реализует собственные проекты в туристской сфере. На сегодняшний день основным географическим направлением деятельности «Мира без границ» является Китай – как наиболее перспективный и быстро развивающийся туристский рынок.
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