Что принесет японское цунами

Разрушительные катаклизмы в Японии могут вызвать перебои с поставками в РФ автомобилей, бытовой техники и электроники, однако благодаря конкуренции и наличию заводов за рубежом тотального дефицита не будет, полагают опрошенные РИА «Новости» эксперты. По их мнению, российская экономика может даже выиграть в данной ситуации - за счет ускоренного развития энергосотрудничества.

Дефицит машин и чипов

По словам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия КИСТАНОВА, товарооборот России и Японии не особенно велик в сравнении с другими странами - в 2008 году он составлял $29 млрд, в кризисном 2009-м - $14,5 млрд, в 2010-м, по предварительным оценкам, - порядка $24 млрд.

«Львиная доля» японского экспорта в РФ приходится на транспортные средства, преимущественно легковые автомобили. «Именно поэтому мы наблюдали столь существенный спад товаро-оборота в кризис - спрос на машины резко упал», - сказал эксперт.

Землетрясение и его последствия вызвали серьезные проблемы в японском автопроме - предприятия, в том числе по производству комплектующих, в массовом порядке закрываются, а запасов на складах благодаря традиционной расчетливости не создавалось, отметил он.

Автоконцерны Японии приостановили заводы из-за стихийных бедствий. «Поэтому в 2011 году поставки автомобилей из Японии резко сократятся. Менее других пострадают концерны, озаботившиеся созданием собственных заводов за рубежом, например Honda или Toyota, но и у них возможны перебои с комплектующими», - рассуждает Кистанов.

Другой «кит» японской промышленности - производство бытовой техники, и вышесказанное относится к нему в той же мере, отмечает Кистанов. «Многое уже производится за пределами страны, но пока неясно, насколько эти предприятия смогут восполнить дефицит из-за остановки конвейеров в Японии», - рассуждает он.

Еще один важный японский товар - электронная продукция. По оценкам аналитической компании iSuppli, доля Страны восходящего солнца в ее производстве в 2010 году составила почти 14% в денежном выражении, а по полупроводниковым компонентам - более 20% мирового рынка.

Энергопроекты «под нож» не пойдут

С другой стороны, Япония уже попросила РФ увеличить поставки энергоносителей, что может существенно увеличить товарооборот. На фоне нынешнего роста нефтяных цен российский экспорт может вырасти и в стоимостном выражении, полагает руководитель Центра японских исследований.

Япония занимает четвертое место в мире по объемам энергопотребления, при этом почти не обладает собственными энергоресурсами. В понедельник Россия обсуждала возможности организации сверхнормативных поставок.

Так, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил пересмотреть уже заключенные договоры по поставкам сжиженного природного газа. По словам вице-премьера Игоря СЕЧИНА, курирующего в правительстве ТЭК, «Газпром» в апреле и мае намерен дополнительно поставить в Японию по 100 тыс. тонн сжиженного газа.

Помимо этого, Россия в ближайшее время готова перенаправить в Японию с Дальнего Востока порядка 6 тысяч мегаватт электроэнергии. Сечин подтвердил, что могут быть увеличены и поставки угля.

В сложившейся ситуации маловероятно, чтобы Япония отказалась от реализации совместных проектов в России - ведь большинство из них сосредоточены именно в энергетической сфере.

«Общий объем японских инвестиций в Россию на конец 2009 года составлял $8,3 млрд, и большая часть его приходилась на сахалинские и прочие нефтегазовые проекты, есть интерес к совместной разработке месторождений угля в Якутии. Существует проект по строительству во Владивостоке завода по сжижению газа», - рассказал Кистанов.

По его мнению, сейчас Японии как никогда необходимы энергоресурсы, поэтому по возможности она постарается даже форсировать данный аспект сотрудничества. «Не исключено, что будет заморожено, к примеру, строительство завода Toyota в Приморье, но такие проекты не имеют большого удельного веса», - отметил эксперт.

Иена, нефть, рубль: два сценария

Природная катастрофа в Японии затронула и глобальные материи мировой экономики - цены на сырьевые товары и валютные курсы.

Негативный вариант озвучил в беседе с РИА «Новости» руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ. «Есть вероятность, что японская экономика серьезно замедлит свое развитие и это затронет другие азиатские страны, например Китай, который является сейчас одним из локомотивов мирового роста. Тогда мировая экономика замедлится, упадут цены на нефть, металлы, капиталы будут перетекать в наиболее надежные страны», - рассуждает он.

В свою очередь научный руководитель Высшей школы экономики Евгений ЯСИН уверен, что серьезного влияния на нефтяной рынок не будет, потому что спрос в Японии сохранится. «Японская промышленность третья в мире по объему выпуска и вторая - по уровню техническому. Это довольно сильные стабилизаторы», - пояснил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия ОРЛОВА полагает, что Япония может быстро начать восстанавливаться, если ситуация не ухудшится. «Страну ждет строительный бум и, как следствие, рост спроса на углеводороды. Это сулит рублю дальнейшее укрепление», - считает она.

Вариант негативного развития событий никто не отменял, но, исходя из нынешней динамики на мировых рынках, можно предположить, что пока мир настроен отыгрывать именно позитивный сценарий, предполагает Орлова.

Эксперты ожидают, что японская иена сохранит позиции и, возможно, даже начнет укрепляться, несмотря на отмечающееся сейчас падение японских фондовых индексов. «Она по-прежнему воспринимается многими инвесторами как надежный актив и хорошая альтернатива евро и доллару. Доля иены в российских золотовалютных резервах слишком незначительна, чтобы любые колебания этой валюты на что-либо влияли», - рассуждает Кистанов.

Орлова считает, что, «если Японии не будет хватать финансовых ресурсов, страна начнет аккумулировать свою валюту, что опять-таки повысит спрос на нее».

И все-таки Япония выстоит

Ущерб Японии от природных катаклизмов еще не подсчитан, да и они пока, увы, далеки от завершения. По расчетам международной консалтинговой компании AIR Worldwide, требования по выплатам к мировым страховым компаниям могут составить до $34,6 млрд. Схожие оценки высказал и валютный стратег Saxo Bank Джон ХАРДИ.

По мнению экспертов, последствия случившегося серьезным образом скажутся на японской экономике. Только автопром составляет 18% объема ее промпроизводства, и если потребители найдут замену японским товарам у других производителей, то бюджет Страны восходящего солнца лишится немалой доли доходов, отмечает Кистанов.

Вместе с тем большинство аналитиков сходятся во мнении, что трудности, испытываемые японской экономикой, - временные и в перспективе будут преодолены. Если не будет трясти постоянно, сильные стороны капитализма сыграют позитивную роль, уверен Ясин.

Когда возникают трудности, рыночная экономика мобилизуется и создает повышенную деловую активность, она предлагает бизнесу условия для того, чтобы работать и зарабатывать, пояснил он.

Харди из Saxo Bank и вовсе считает, что землетрясение может послужить катализатором укрепления экономики Японии. По его словам, рынки быстро забывают о природных катастрофах, независимо от их масштаба.