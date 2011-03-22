Криминальная революция угрожает России

По заключению экспертов, даже особо опасные рецидивисты, чьи преступления будут доказаны, смогут остаться на свободе благодаря новшествам, которые к тому же благоприятствуют для расцвета коррупции в судейском корпусе.

Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил о гуманизации уголовной политики в России. По озвученным вначале планам проект предполагал смягчение санкций и более широкое применение альтернативных видов наказания, особенно по экономическим статьям. Смягчить ответственность предполагалось за ряд незначительных преступлений, а также планировался перевод некоторых из уголовных в разряд административных правонарушений. Минюст и Государственное правовое управление президента разработали поправки. Но почему-то не вынесли свои наработки на обсуждение общественности, а сразу направили в Госдуму, которая приняла их, не откладывая в долгий ящик. Только после этого общество смогло познакомиться с нововведениями. Эксперты ужаснулись.

- Человек, совершивший преступление средней тяжести или даже тяжелое, может получить условно-досрочное освобождение. Такого нет нигде в мире!– возмущается генерал-майор милиции в отставке Владимир ОВЧИНСКИЙ.

Теперь по 68 составам преступлений минимальный срок снижен до 2 месяцев лишения свободы. Причем речь идет о серьезных преступлениях.

- В число преступлений, по которым срок снижен, вошли такие, как нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Но во всем мире это называется убийством, - поясняет Владимир Овчинский. – Это часто хуже, чем убийство. Убийство может быть спонтанным. Например, возникла драка, и человек в состоянии аффекта ударил табуреткой – смерть. Но умышленные тяжкие телесные повреждения, тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, всегда считались изощренным преступлением. Представьте, бандиты поймали человека, отрезали ему пальцы, нос, уши, вспороли живот и оставить его умирать. А потом заявили: «Мы просто хотели попугать». Теперь таких лиц можно фактически освобождать от реального срока, они могут получать до 2 месяцев лишения свободы. Такое могли написать только правовые дегенераты!

До двух месяцев лишения свободы теперь могут получать и лица, совершившие разбой, даже групповой, а также квалифицированные кражи; виновные в изъятии органов или тканей человека, находящегося в беспомощном состоянии, в незаконном помещении в психиатрический стационар; преступники, угрожающие убийством…

- То есть фактически создается рай для уголовного элемента, - возмущается Владимир Овчинский. - Но на этом «либерализация» УК не закончилась. Как мне стало известно от представителей Общественной палаты, готовится очередная серия поправок. Суть новаций - декриминализация товарной контрабанды.

Поправки меняют квалификацию контрабанды. Скажем, эшелоны с контрабандным ширпотребом, поставка паленой водки или фальсифицированных лекарств - больше не преступления, а всего лишь административные правонарушения с соответствующим более мягким наказанием.

- Во всем мире товарная контрабанда, а не только контрабанда оружия или наркотиков, является тяжким преступлением. Она входит в разряд деяний, которые относятся к организованной преступности. Эта категория преступлений подпадает под Конвенцию ООН против организованной преступности, которую Россия, кстати, ратифицировала, - поясняет Владимир Овчинский. - Лоббисты, которые пробивают это, думаю, заинтересованы в том, чтобы были закрыты дела, которые до сих пор ведутся в Следственном комитете, в Следственном управлении ФСБ, в подразделениях дознания Федеральной таможенной службы, в Следственном департаменте МВД. Это дела на многомиллиардные суммы. Как только будут приняты эти поправки, все будет закрыто. Считаю даже, что нужно проводить расследование в рамках уголовного дела, чтобы выяснить, кто включил такие поправки в законопроект по гуманизации Уголовного кодекса.

Не менее опасно для России и то, что поправки, расширяющие рамки наказания, создают благоприятную почву для расцвета коррупции среди судей. Так, если раньше тяжкое преступление предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и преступник, даже подкупив судью, все равно получал достаточно серьезное наказание, то теперь, даже сознавшись в преступлении, он сможет выйти на свободу из зала суда. Все будет зависеть от судьи. А дальнейшее разложение судейского корпуса и следственных органов, фактическая безнаказанность опасных преступников – путь к криминальной революции в России.