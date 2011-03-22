Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Криминальная революция угрожает России
По заключению экспертов, даже особо опасные рецидивисты, чьи преступления будут доказаны, смогут остаться на свободе благодаря новшествам, которые к тому же благоприятствуют для расцвета коррупции в судейском корпусе.
Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил о гуманизации уголовной политики в России. По озвученным вначале планам проект предполагал смягчение санкций и более широкое применение альтернативных видов наказания, особенно по экономическим статьям. Смягчить ответственность предполагалось за ряд незначительных преступлений, а также планировался перевод некоторых из уголовных в разряд административных правонарушений. Минюст и Государственное правовое управление президента разработали поправки. Но почему-то не вынесли свои наработки на обсуждение общественности, а сразу направили в Госдуму, которая приняла их, не откладывая в долгий ящик. Только после этого общество смогло познакомиться с нововведениями. Эксперты ужаснулись.
- Человек, совершивший преступление средней тяжести или даже тяжелое, может получить условно-досрочное освобождение. Такого нет нигде в мире!– возмущается генерал-майор милиции в отставке Владимир ОВЧИНСКИЙ.
Теперь по 68 составам преступлений минимальный срок снижен до 2 месяцев лишения свободы. Причем речь идет о серьезных преступлениях.
- В число преступлений, по которым срок снижен, вошли такие, как нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Но во всем мире это называется убийством, - поясняет Владимир Овчинский. – Это часто хуже, чем убийство. Убийство может быть спонтанным. Например, возникла драка, и человек в состоянии аффекта ударил табуреткой – смерть. Но умышленные тяжкие телесные повреждения, тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, всегда считались изощренным преступлением. Представьте, бандиты поймали человека, отрезали ему пальцы, нос, уши, вспороли живот и оставить его умирать. А потом заявили: «Мы просто хотели попугать». Теперь таких лиц можно фактически освобождать от реального срока, они могут получать до 2 месяцев лишения свободы. Такое могли написать только правовые дегенераты!
До двух месяцев лишения свободы теперь могут получать и лица, совершившие разбой, даже групповой, а также квалифицированные кражи; виновные в изъятии органов или тканей человека, находящегося в беспомощном состоянии, в незаконном помещении в психиатрический стационар; преступники, угрожающие убийством…
- То есть фактически создается рай для уголовного элемента, - возмущается Владимир Овчинский. - Но на этом «либерализация» УК не закончилась. Как мне стало известно от представителей Общественной палаты, готовится очередная серия поправок. Суть новаций - декриминализация товарной контрабанды.
Поправки меняют квалификацию контрабанды. Скажем, эшелоны с контрабандным ширпотребом, поставка паленой водки или фальсифицированных лекарств - больше не преступления, а всего лишь административные правонарушения с соответствующим более мягким наказанием.
- Во всем мире товарная контрабанда, а не только контрабанда оружия или наркотиков, является тяжким преступлением. Она входит в разряд деяний, которые относятся к организованной преступности. Эта категория преступлений подпадает под Конвенцию ООН против организованной преступности, которую Россия, кстати, ратифицировала, - поясняет Владимир Овчинский. - Лоббисты, которые пробивают это, думаю, заинтересованы в том, чтобы были закрыты дела, которые до сих пор ведутся в Следственном комитете, в Следственном управлении ФСБ, в подразделениях дознания Федеральной таможенной службы, в Следственном департаменте МВД. Это дела на многомиллиардные суммы. Как только будут приняты эти поправки, все будет закрыто. Считаю даже, что нужно проводить расследование в рамках уголовного дела, чтобы выяснить, кто включил такие поправки в законопроект по гуманизации Уголовного кодекса.
Не менее опасно для России и то, что поправки, расширяющие рамки наказания, создают благоприятную почву для расцвета коррупции среди судей. Так, если раньше тяжкое преступление предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и преступник, даже подкупив судью, все равно получал достаточно серьезное наказание, то теперь, даже сознавшись в преступлении, он сможет выйти на свободу из зала суда. Все будет зависеть от судьи. А дальнейшее разложение судейского корпуса и следственных органов, фактическая безнаказанность опасных преступников – путь к криминальной революции в России.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ