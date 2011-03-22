С Днем Воды!

p> Возможно, во Вселенной есть планеты, наполненные водой, подобно Земле, человечество пока этого не знает. Поэтому так важно, чтобы этот живой источник оставался неиссякаемым.

Россия обладает огромным водно-ресурсным потенциалом, масштабы и основные характеристики которого во многом уникальны. Он создает надежные предпосылки социально-экономического развития. Важно правильно ими распорядиться. Эта задача, поставленная в последние годы правительством РФ перед соответствующими службами, потребовала серьезной корректировки водохозяйственной и водоохранной политики. В последние два года она получила реальное воплощение, в августе 2009 года правительством утверждена «Водная стратегия РФ» на период до 2020 года, чуть позднее (декабрь 2010 года) - федеральная целевая программа «Чистая вода», рассчитанная на период до 2017 года. Реализация их уже начата, выделяется финансирование, бассейновые водные управления МПР России, на чьи плечи возложена задача продвижения этих программ на местах, уже проводят конкурсы на поиски подрядчиков соответствующих работ. В ДФО эта работа ведется под управлением Амурского бассейнового водного управления.

Специально для «ЗР» состояние дел в водном ведомстве Приморского края комментирует заместитель руководителя Амурского БВУ, начальник ОВР по Приморскому краю Владимир ПОНОМАРЕВ:

- По объемам на душу населения воды в Приморском крае достаточно, но проблемой остается ее качество, особенно в населенных территориях. Сегодня, благодаря принятой «Водной стратегии» и программе «Чистая вода», питьевое водоснабжение населения и очистка сточных вод подняты на высокий уровень. Амурское БВУ уже финансирует несколько вспомогательных проектов на Дальнем Востоке. Из них можно выделить два главных - разработку схем комплексного использования и охраны водных объектов, а также определение нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты. Подобные разработки будут выполнены для всех водохозяйственных участков на Дальнем Востоке, а их у нас 35.

До недавних пор забор воды из природных источников осуществлялся, зачастую, как бог на душу положит, сколько кому надо, тот столько и брал. То же и со сбросом сточных вод. Если нет норматива предельно допустимых вредных воздействий (ПДВВ), непонятно, сколько можно сбрасывать загрязняющих веществ без экологического ущерба для водоема. По новым правилам для каждого водохозяйственного участка будут определены свои нормативы ПДВВ, что существенно облегчит работу с водными объектами. Особенно это актуально для регионов со специфическим режимом рек, как в Приморье, где характерен напряженный водохозяйственный баланс из-за сильного снижения стока в зимнее время. В таких регионах надо обязательно определять водозабор по зимнему и летнему периодам, иначе получим истощение речного стока, что и наблюдается на ряде рек, например, на Раздольной, когда мы отмечали замор рыбы и прочие неприятности.

Кстати, новые правительственные решения в области водопользования, а также федеральное финансирование позволят, наконец, разработать правила использования водных ресурсов водохранилищ, снабжающих питьевой водой Владивосток. В свое время эти правила должны были разрабатывать сами водопользователи, что, как часто бывает, из-за недостатка средств шло очень трудно. Поэтому с момента постройки Артемовского, Богатинского и Пионерского водохранилищ, а это 1936, 60-70-е годы, они не имели нормальных правил использования водных ресурсов. Амурское БВУ уже объявило конкурс на выбор подрядчиков по разработке правил использования этих водохранилищ, который должен состояться в сегодня, т. е. 22 марта. И уже в этом году водохранилища могут получить такие документы. Этими же правилами будут регламентированы паводковые ситуации, когда неизбежен сброс лишних вод, но, в отличие от прошлых лет, мы сможем избежать хаоса и негативных последствий для населения.

Приморский край в 2010 году полностью освоил средства, выделенные в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений по зоне деятельности Амурского БВУ, отмечает Владимир Пономарев. Если говорить языком цифр, то в 2010 году в крае общее водопотребление (забор воды) увеличилось на 7,4%. Больше всего забор воды вырос в рисоводческих хозяйствах - на 31,2%. Увеличилась система оборотного водоснабжения - 4,3%, что объясняется причинами проведенной реконструкции на объектах энергетики (Партизанской, Артемовской ГРЭС), и увеличения их производственной мощности. Настолько же увеличился показатель мощности очистных сооружений перед сбросом в водные объекты. За последние два года активизировалась работа по строительству очистных сооружений, если в 2009 году было введено четыре сооружения, то в 2010 году – уже семь, что можно считать хорошим показателем, учитывая, что в предыдущее десятилетие он неуклонно уменьшался. После ввода комплекса очистных сооружений г. Владивостока ситуация еще более улучшится.

Большой объем работ администрацией Приморского края и Амурским БВУ сделан для планомерного строительства объектов форума АТЭС и трубопроводных систем. Например, за прошлый год Дальневосточная строительная дирекция получила 246 разрешительных документов для работы на водных объектах Приморского края, ОАО «Газпром» – 109. «Мы понимаем важность этих работ, поэтому заявки этих компаний рассматриваются в первую очередь», - говорит Владимир Пономарев.

Вся информация о деятельности Амурское БВУ, а также о предстоящих аукционах, размещении госзаказа, необходимые для водопользователей нормативные документы находятся в свободном доступе на сайте www.amurbvu.ru.

Территория России относится к одному из регионов мира, наиболее богатых водными ресурсами. По данным ООН к 2025 году она вместе со Скандинавией, Южной Америкой и Канадой останется наиболее обеспеченной пресной водой на душу населения. Хотелось, чтобы этот живой источник оставался всегда свежим, а это зависит от всех нас.

С Днем Воды!