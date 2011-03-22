"Макияж" для дома

Высокий уровень компетенции архитекторов и дизайнеров, многообразие представленной на рынке европейской мебели и богатый ассортимент отделочных материалов от лучших мировых производителей позволяют дальневосточникам создавать эксклюзивные интерьерные решения в своих домах и квартирах. Но сколь бы замечательным ни был результат, по прошествии какого-то времени привычная "картинка" - даже самая роскошная - начинает надоедать.

Чаще всего от приевшегося интерьера устают женщины. Согласно статистике, это происходит на четвертом году "сосуществования". Психологи легко объясняют этот факт, проводя аналогию с первым кризисом семейной жизни, наступающим в это же время. Впрочем, надоевший интерьер - не повод для депрессии. В этом случае уместно провести еще одну аналогию - с женским образом. Как его нужно время от времени менять с помощью правильно подобранной одежды, прически и макияжа, так и интерьер нуждается в грамотных косметических изменениях. Другое дело, что это не всегда легко сделать. Многое зависит от исходного дизайна дома или квартиры.

Так каким же должен быть дизайн помещения и его комплектация, чтобы отвечать запросам хозяев долгое время, а при необходимости без серьезных издержек менять свое "лицо"? И какие инструменты используются для обновления образа дома? Нужны кардинальные меры, например, установка в кухне или столовой столешницы из искусственного камня montelli? Или можно обойтись "косметическими" средствами декора?

Правильный дизайнер

"Создание домашнего интерьера - вопрос очень серьезный и очень личный. Прежде всего, нужно отыскать своего дизайнера, - рассказывает дизайнер, директор сети мебельных салонов "Милленниум" Эльвира БЕЛОВА. - И главным критерием выбора является не его известность и не уровень уже реализованных проектов, а то, насколько он чувствует и понимает заказчика, то есть вас. Ведь он должен не самовыражаться за ваш счет, а создавать индивидуальный образ вашего дома, отвечающий вашим персональным требованиям к комфорту. Не стоит стесняться говорить "нет" даже самому маститому профессионалу, если, глядя на представленный им эскиз, вы чувствуете, что это не ваша "история". Каким бы модным течениям он ни отвечал, не давайте себя уговорить и помните: мода пройдет, а дискомфорт останется. И не увлекайтесь ультрамодными тенденциями, подчиняя им интерьерное решение полностью, даже если они вам очень нравятся. Используйте их в качестве штрихов и нюансов, которые легко убрать или поменять без ущерба для цельности образа помещения. К тому же сегодня как никогда актуальны чистота форм и цвета, а также "дорогая простота". Это позволяет создавать достаточно мобильный образ дома, легко освежать, а то и кардинально менять его восприятие".

Правильная мебель

Еще один немаловажный момент - комплектация интерьера. Не стоит недооценивать значения мебели, которая может как усложнить, так и упростить обновление образа помещения.

"Как правило, чем дороже обходятся ремонт и дизайн дома, тем солиднее расходы на мебель, - продолжает Эльвира Белова. - Но не все так просто. С одной стороны, дорогая мебель подчеркивает статус хозяев дома, к тому же благодаря высоким эксплуатационным свойствам является отличным вложением средств. С другой - если вы все-таки решаетесь на изменение интерьера - затрудняет выполнение задачи. И если с мягкой мебелью еще как-то можно "договориться", "переодев" ее в новый текстиль, будь то чехлы или новая обивка, то с корпусной - куда сложнее. Впрочем, покупателей наших салонов эта проблема не касается.

Большинство европейских фабрик-партнеров, с которыми мы работаем, изготавливают мебель с учетом этого момента. Поэтому, заказав у нас, допустим, итальянскую кухню BERLONI по индивидуальным размерам и с учетом персональных потребностей конкретной хозяйки дома, со временем можно не только обновить ее дизайн, заказав новые фасады в другом стилевом направлении, но и усовершенствовать "начинку", оснастив кухню новыми функциями. При желании можно изменить и комплектацию, заменив, допустим, пару навесных шкафов на стильную колонну. В результате при минимальных затратах клиент получает совершенно "новую" кухню.

По такой же схеме работает и компания VERARDO, выпускающая исключительные по функциональности шкафы и гардеробы, являющиеся не просто грамотно устроенным местом для хранения вещей, а достойной частью интерьера. 71 вариант цвета и отделки и 20 вариантов дверей для шкафов позволяют до неузнаваемости изменить облик этого предмета мебели, сменив, например, стеклянные дымчатые панели на лакированные, цвета красного вина. И это, безусловно, выгоднее, чем заказывать новую мебель".

"Продавцы эмоций"

- так нередко называют художников-декораторов, работающих над изменением образа дома. При этом их не стоит путать с дизайнерами и архитекторами, которые работают с планированием пространства и разработкой его стиля. Декораторы прорабатывают детали и нюансы уже готового интерьерного решения. "В идеале декоратор, дизайнер и архитектор должны работать в единой связке и с самого начала проекта, - уверена художник-декоратор Светлана ПУНАНОВА. - Это помогает достичь абсолютной цельности образа дома. Впрочем, на практике это удается нечасто, тем более если речь идет о внесении изменений в интерьер "со стажем". И все-таки, если есть возможность, я всегда советуюсь с работавшим над ним дизайнером или архитектором. А практика показывает, что богатейший арсенал декораторских приемов и инструментов позволяет изменить любой интерьер, главное - чтобы заказчик и исполнитель поняли друг друга".

Декораторский инструментарий

"Самый простой и оперативный вариант - смена текстиля, выражающаяся в изменении его цвета, фактуры и стилевого направления, - говорит Светлана Пунанова. - Очень популярна сегодня художественная роспись стен и потолков. Детские комнаты обычно расписываются "мультяшными" и сказочными персонажами, в спальнях и гостиных - заказывают серьезные "полотна", вплоть до копий знаменитых репродукций. (В одном из коттеджей мне довелось видеть чужую уникальную работу: холл дома расписан таким образом, что создается прочная ассоциация с одним из версальских дворцов. Очень впечатляет). Но чаще всего клиенты хотят эксклюзивных сюжетов. Один из проектов, над которым я сейчас работаю, - роспись потолка "под небо": с облаками в "движении" и ангелами.

Другой используемый декораторами прием - патинирование: искусственное состаривание предметов интерьера, в основном классических, а также "под антиквариат". Один из заказов был связан с изменением облика кухонного пространства. В доме была установлена очень дорогая, известной марки кухня, с которой хозяева не хотели расставаться, но при этом желали изменить цветовую гамму помещения и кухонного гарнитура - в частности. Техника патинирования - нанесение на деревянные конструкции кухни нескольких слоев краски с последующей абразивной обработкой, в результате чего из-под одного тона просвечивает другой, - позволила добиться заданной цели.

Еще один декораторский прием - нанесение декоративной фактуры на стены. Современные экологичные рельефные штукатурки и лазури, разнообразные по цвету и фактуре, способны имитировать самые разные вещи: камень, муаровую и шелковую ткани и т.д. Одна из моих заказчиц оказалась сторонницей фэн-шуя. И ей, в соответствии с рекомендациями специалиста, нужно было наполнить энергетикой водной стихии один из углов комнаты. В итоге на стену была нанесена объемная фактура, имитирующая водопад, и проблема была решена.

С другой клиенткой вот уже на протяжении трех лет мы встречаемся 3-4 раза в год, преображая в ее доме холл и гостиную в соответствии со сменой календарного сезона. И каждый раз придумываем что-то новое. Зимой в интерьере появляются звериные шкуры на полу и стенах, меховые подушки и пледы. С середины декабря по начало января дом наполняется ощущением ожидания новогоднего чуда: появляются "сугробы", оригинальные ели (как традиционные, так и выполненные из неожиданных, но очень эффектных материалов), "заснеженные" флористические композиции, иллюминация.

С наступлением весны шкуры и меха исчезают, окна и мягкая мебель "переодеваются" (в этом году они стали нежно-зеленого цвета, символизируя пробуждение природы), появляются нежные натуральные цветочные композиции? А осенью дом наполняется осенними красками, для чего вновь меняются текстиль и флористические решения: в это время года они компонуются из осенних цветов и листьев? Надо сказать, что и ремонт, и мебель в этом доме очень дорогие, но декораторские приемы позволяют относительно легко менять настроение помещений, не нарушая цельности выстроенного образа".

Впрочем, такие клиенты, как правило, исключение. Большинство заказывают "тематический" макияж дома или квартиры. "Если раньше традиционный всплеск заказов наблюдался под Новый год, то последние 2-3 года количество заявок растет еще и в Хеллоуин, и в День святого Валентина, - рассказывает художник-декоратор Юлия МЕСИЛОВА. - Причем среди клиентов не только обладатели больших квартир и коттеджей, но и обитатели типовых многоэтажек. Вкусы заказчиков также претерпевают изменения. Если еще несколько лет назад к Новому году мы чаще всего украшали ели - как живые, так и искусственные, - то теперь активно изготавливаем имитирующие их оригинальные конструкции, причем самых разных расцветок.

К Хеллоуину, помимо композиций из тыкв, заказывают более "кровавые" сюжеты. А к Дню влюбленных - преображают гостиные, спальни и ванные комнаты, украшая их декоративными сердцами, свечами, лепестками роз и текстильными конструкциями. Кстати, по желанию заказчика мы изготавливаем композиции, которые легко снимаются и служат не один год". Что же касается стоимости услуг декораторов, то все зависит от сложности задачи и используемых материалов. Впрочем, главная ценность проекта заключается в оригинальности идеи. А материалы порой, в буквальном смысле, стоят копейки. Причем далекому от декораторского искусства человеку и в голову не придет, как роскошно может выглядеть, допустим, "хрустальная" ель из банального полиэтилена.