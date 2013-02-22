"Почта России" готова освоить 31,1 млрд рублей федеральных денег

«Почта России» готова за три года построить систему государственной электронной почты для взаимодействия между гражданами и ведомствами. Проект обойдется в 31,1 млрд руб. Эти деньги ФГУП рассчитывает получить из бюджета, следует из разработанного «Почтой» проекта ведомственной программы «Развитие федеральной почтовой связи» за 2013-2015 гг.

В начале февраля документ был направлен в Министерство финансов, следует из сопроводительного письма. В новом законопроекте «О почтовой связи», разработанном Минкомсвязи, говорится о «единой почтовой электронной системе». Она должна обеспечивать работу официальных электронных адресов, электронный документооборот, а также пересылку обычной почтой.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.