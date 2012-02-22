www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Колыму и Чукотку свяжет автомобильная трасса

22 Февраля 2012, 16:51 | Дальний Восток

Строительство федеральной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, которая обеспечит круглогодичную транспортную связь Чукотки с дорожной сетью Дальнего Востока, стартовало в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

«Подрядчик приступил к строительству 30-километрового участка автодороги, расположенного между поселком Комсомольский и городом Билибино. На место проведения работ доставлено более 30 единиц дорожно-строительной техники, введен в эксплуатацию вахтовый поселок. В настоящее время работы ведутся на сложном участке, где дороге предстоит пройти через несколько горных перевалов», – отметил начальник ГУ «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» Александр КОЖУХОВ.

По территории Чукотки пройдет участок автодороги Омолон – Анадырь (с подъездами к Билибино и Эгвекиноту) общей протяженностью более 1800 км.

Утвержденный объем финансирования работ на 2011-2013 годы составляет 1,92 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,65 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта на территории Чукотского АО оценивается в 150 млрд рублей.

Появление новой дороги даст импульс экономическому развитию региона за счет вовлечения в эксплуатацию крупных месторождений полезных ископаемых на Западной Чукотке. В частности, планируется, что трасса Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь пройдет в непосредственной близости от гигантского месторождения меди «Песчанка» с прогнозными запасами 27 млн тонн меди и 1600 тонн золота.

"Дальневосточный капитал".

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru