Колыму и Чукотку свяжет автомобильная трасса

Строительство федеральной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, которая обеспечит круглогодичную транспортную связь Чукотки с дорожной сетью Дальнего Востока, стартовало в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

«Подрядчик приступил к строительству 30-километрового участка автодороги, расположенного между поселком Комсомольский и городом Билибино. На место проведения работ доставлено более 30 единиц дорожно-строительной техники, введен в эксплуатацию вахтовый поселок. В настоящее время работы ведутся на сложном участке, где дороге предстоит пройти через несколько горных перевалов», – отметил начальник ГУ «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» Александр КОЖУХОВ.

По территории Чукотки пройдет участок автодороги Омолон – Анадырь (с подъездами к Билибино и Эгвекиноту) общей протяженностью более 1800 км.

Утвержденный объем финансирования работ на 2011-2013 годы составляет 1,92 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,65 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта на территории Чукотского АО оценивается в 150 млрд рублей.

Появление новой дороги даст импульс экономическому развитию региона за счет вовлечения в эксплуатацию крупных месторождений полезных ископаемых на Западной Чукотке. В частности, планируется, что трасса Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь пройдет в непосредственной близости от гигантского месторождения меди «Песчанка» с прогнозными запасами 27 млн тонн меди и 1600 тонн золота.

"Дальневосточный капитал".