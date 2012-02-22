В 2012 году Якутия отметит двойной юбилей

В 2012 году Республика Саха (Якутия) торжественно отмечает двойной юбилей, имеющий глубокое историческое и общественно-политическое значение: 380-летие добровольного вхождения в состав России и 90-летие образования Якутской АССР.

Якутия – это самый крупный регион России, 1/5 часть страны. Если бы Якутия была самостоятельным государством, она бы заняла восьмое место в мире по территории. Но почти четыре столетия назад она вошла в состав российского государства и связала свою судьбу с другими народами нашей общей многонациональной Родины. Тем самым она скрепила с ними воедино свою историю, традиции, систему жизненных приоритетов и интересов.

В последние годы интерес к Якутии все сильнее проявляется на международном уровне. Огромное значение в создании позитивного имиджа на мировой арене не только республики, но и России имеют проводимые каждые четыре года в Якутске Международные спортивные игры «Дети Азии». В этом году Якутия примет еще одно крупнейшее мероприятие – Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

«Дальневосточный капитал».