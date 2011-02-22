В ДВФУ сформирован ректорат

Ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ завершил формирование ректората. Несмотря на масштаб университета, который объединил 4 вуза Приморья, ректорат состоит из 7 человек – ректора и 6 проректоров.

Проректора по стратегическому развитию и своего первого заместителя Владимир Миклушевский пригласил из Москвы – с Андреем АКСЕНОВЫМ ректор ДВФУ работал в МИСиС и Министерстве образования и науки РФ. Он вместе с ректором отвечает за реализацию стратегии ДВФУ. Два других ключевых проректора – это Владимир КУРИЛОВ (проректор по образовательной деятельности) и Анвир ФАТКУЛИН (проректор по науке и инновациям). Кстати, заместителем Анвира Фаткулина назначен представитель реального бизнеса – гендиректор ЗАО «Тихоокеанская управляющая компания» Андрей КОСОЛАПОВ.

Николай МОРОЗОВ на посту проректора по строительству кампуса будет обеспечивать всю инфраструктуру вуза (в ДВФУ решили уйти от множества проректоров по хозяйственной деятельности, капитальному строительству, сосредоточив все эти функции в одних руках). Игорь ВАТУЛИН занимает должность проректора по экономике и финансам, а Андрей БАБКО – проректора по международной деятельности.

Расширять состав ректората в дальнейшем Владимир Миклушевский не намерен - за ректоратом остается стратегическая роль и обеспечение инфраструктуры.