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Рождественская рыбалка
Кто куда на рождественские каникулы, а для любителей рыбалки желанная мечта - рыбалка на Урале . Но мы пока находимся в Приморье. Памятуя о том, что рыба ловится "вчера и завтра", тем не менее попробуем нарисовать небольшую рыбацкую "карту", составленную из успехов и неудач прошедших выходных.
Посьет
В этом направлении можно ехать в любой день, невзирая на погоду. Рыбы в тамошних водах столько, что даже новички приезжают с неплохим уловом. Однако, выбирая это направление, нужно знать некоторые нюансы.
Лучше будет, если проводником выступит рыбак, уже в этом году посетивший хасанские бухты. Он наверняка знает подъезды к ним, свободные от сетей места, магазины, заправки, автосервисы и т.д.
Отправляясь на Хасан на автомобиле в объезд через Барабаш, возьмите с собой не одну запаску, а две. На участке от Занодворовки до Безверховского перевала ведутся глобальные дорожно-ремонтные работы. Известны случаи, когда на километровом участке дороги на одной машине трижды пробивали колеса.
Мелководная
Интересная, но довольно своенравная бухта, расположенная на противоположной от Владивостока стороне Амурского залива, с каждым днем становится все менее привлекательной для рыбаков. По глубине она оправдывает свое название, а лед с каждым днем все толще. Рыбы, судя по последней информации, там все меньше. На прошлых выходных неплохо ловилась навага, а вот корюшка ушла в неизвестном направлении.
С увеличением толщины льда небольшая по размерам бухта превращается в полигон для обкатки автомобилей, и о спокойной рыбалке там можно забыть, хотя природа настраивает на мажорный лад. Кого не пугают буйные автомобилисты и кому по нраву свежий воздух, прозрачная вода и огромные стаи орланов-белохвостов (орнитологам на заметку!), милости просим в Мелководную. Добраться до нее нетрудно, но так же как в случае с Посьетом, проводник желателен.
Амурский залив
Времена, когда удочку можно было забрасывать чуть ли не с перрона ст. Океанской, прошли. Рыбу теперь нужно искать.Вчера она была на Угольной, а завтра может быть под Тавричанкой. Специалисты говорят, что из-за сравнительно теплого декабря и позднего ледостава должно "стрельнуть" у о. Речного, что в устье Суйфуна. Или чуть ближе, между островами Скребцова (Коврижка) и тем же Речным.
В этом году ожидается неплохой прилов корюшки-зубатки. По крайне мере, об этом говорят браконьеры, в чьи сети сегодня попадается немало этого уже подзабытого рыбного деликатеса. Главное - ее найти. Как советуют бывалые рыбаки, неплохо начать поиск напротив Седанки - так, чтобы по левую руку быть вровень с Коврижкой. Будет в заливе навага. В этом году ее много, и после нереста она, голодная и "злая", будет радовать рыбаков практически повсеместно. Лучше, как правило, эта радость достается в устье Суйфуна, Амгу, в Посьете...
Русский остров
В рекомендациях не нуждается. Уж наваги в бухтах Новик и Воевода наловить можно. По последним данным, ее на нерест идет несметное количество. Об этом говорят те, кто рыбачил на минувших выходных в Аполлонке, Зеленке, ДР, Воеводе. "Стоит стеной", - так резюмировали очевидцы ситуацию на мелководье. Будет и корюшка. Сегодня она неплохо ловится в б. Воеводы и "ДР" в районе так называемых Озерков. Ей с Русского деваться просто некуда, как попасть в прилов рыбакам.
Паром на о. Русский ходит по расписанию. Первый стартует из Владивостока в 6.30, а вернуться можно на 15.30 или на 18-часовом пароме. Билет стоит 40 р., а вот добраться до заветной бухточки можно на "шаровике" за 50 целковых в один конец.
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