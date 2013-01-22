Овнам стоит пободаться за зарплату

Гороскоп с 22 по 28 января

Овен. У вас есть шанс убедить начальника, что вы будете работать с еще большей отдачей, если он вам повысит зарплату. Будет глупо этим шансом не воспользоваться. Во вторник окажутся удачными покупки и приобретения, даже если вы потратитесь, это не страшно, уже в субботу есть вероятность новых денежных поступлений.

Телец. Не теряйте головы в поисках в поисках необходимых подарков для близкого человека. И не жадничайте, в противном случае больше потеряете, чем вернете. Вас может ожидать небольшая подработка, не отказывайтесь от нее: деньги хоть и небольшие, но вам они пригодятся.

Близнецы. Пятница - благоприятный день для заключения коммерческих сделок и подписания договоров. Если вы не переходите на новое место службы, то самое время получать материальное поощрение от начальства. Суббота благоприятна для необходимых деловых поездок или дальних командировок.

Рак. В целом эта неделя удачна в финансовом отношении. В понедельник вы можете с легкостью решить накопившиеся проблемы. А в четверг вероятен обман или мошенничество, так что проявите осторожность. В среду и субботу вероятны денежные поступления.

Лев. Продумайте все основательно, и тогда любое ваше начинание окажется выгодным. Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. Деньги лучше вкладывать в недвижимость, чем в производство. Постарайтесь не давать в долг крупные суммы даже близким знакомым.

Дева. В начале недели будут удачны короткие командировки, они принесут ощутимый и быстрый результат. В четверг вероятны денежные поступления, которыми желательно разумно распорядиться уже до конца недели.

Весы. У Весов могут возникнуть непредвиденные финансовые проблемы. Есть вероятность, что в среду вас подведут деловые партнеры, проявив необязательность и самоуверенность. Будьте настроже. На этой неделе постарайтесь рассчитаться со всеми долгами.

Скорпион. Финансовая сторона на этой неделе беспокойства вам не доставит. Положение может значительно улучшиться при участии надежных деловых партнеров. Оригинальный план действий принесет вам успех и ощутимые результаты.

Стрелец. Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Впрочем, поступлений звезды тоже не обещают. Своевременным станет поиск нового источника заработка. Во вторник не следует рисковать, азартные игры вам просто противопоказаны. В среду или четверг возможно поступление денег, но сумма будет некрупной.

Козерог. При заключении договоров будьте предельно аккуратны и обращайте внимание даже на незначительные мелочи. Финансовое положение можно считать благополучным, если закрыть глаза на незначительные затраты. В ближайшее время ваше финансовое положение может улучшиться, если вы не впутаетесь в новую авантюрную историю.

Водолей. На нынешней неделе вероятны непредвиденные расходы и затраты. Но они, к счастью, не нанесут особого урона семейному бюджету. Среда - удачный день для подписания коммерческих договоров и соглашений. Пятница - неудачный день для устройства финансовых планов. Суббота обещает стать благоприятной для походов по магазинам, если вы не потеряете чувство меры.

Рыбы. В начале недели вероятны денежные затруднения, но создавшееся положение должно оперативно исправиться. У вас может сложиться впечатление, что судьба будет благосклонна к вам и дальше, но твердо рассчитывать на это не стоит. В пятницу будут удачны крупные покупки.