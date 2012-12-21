Роструд напомнил, как будут отдыхать россияне на Новый год

Специалисты Роструда напоминают, что предстоящие новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года.

Ведомство при этом отмечает, что суббота, 29 декабря 2012 года, является сокращенным рабочим предпраздничным днем.

Кроме того, Роструд отмечает, что два новогодних выходных (5 и 6 января), совпавших с праздниками, перенесены на 2 и 3 мая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.