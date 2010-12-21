«Зэки» просят работу

Общественный Совет при Главном управлении федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по Приморскому краю подвел итоги работы за год.

Общественным советом проведен эксперимент по досрочному выходу на свободу двух несовершеннолетних воспитанников из колонии во Врангеле. Член совета, руководитель группы компаний «Регион» Эдуард ПОРТНОВ почти на год стал опекуном молодых юношей, предоставив им крышу, работу и контроль. Эксперимент «По путевке Дзержинского» оказался успешным и рекомендован для распространения по России. Выходит, не только негативными происшествиями прославилась наша система исправительных колоний.

Но основной разговор на заседании совета, членом которого является и главный редактор газеты «Золотой Рог», шел о трудовой занятости отбывающих наказание. Если и до кризиса для исправительных учреждений (УИС) это было проблемой, то при сокращении рабочих мест на воле за проволокой и вовсе не осталось работы. Хотя в зоне есть рабочая сила, часть которой довольно высокой квалификации, какую на воле не всегда найдешь. Правда, средства производства изношены, но зато имеют надежную (без иронии) охрану, что в нашем государстве не последнее, и дисциплину как гарантию исполнения заказов в срок. Увы, промышленный потенциал УИС используется едва ли на 30%.

ФГУ ГУФСИН России по Приморскому краю имеет 11 промышленных предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность. Ими освоен выпуск более 400 наименований продукции. В частности, налажен выпуск мебели, стройматериалов, швейных изделий, сувениров и продукции металлообработки.

В 2010 году при содействии совета, впервые за 10 лет, проведена выставка продукции, изготовленной за высоким забором. Треть ее экспонатов была реализована. Выходит, спрос есть. Только как свести потенциального потребителя и производителя? Продукцию УИС не найти в свободной продаже, а предпринимателей, готовых к сотрудничеству с УИС, не так много. Поэтому большую роль в продвижении товаров и услуг УИС могли бы оказать магазины, выставки, павильоны, представляющие ее продукцию. На совете было решено помочь «гуфсиновцам» с организацией постоянно действующей выставки.

Сегодня же можно ознакомиться с продукцией учреждений системы на двух выставках в административных зданиях ИК-41 (г. Уссурийск) и ИК-20 (п. Заводское), правда, там выбор продукции весьма ограничен. По словам председателя Общественного совета Павла ВОЗНЮК, УИС работают с потенциальными клиентами не на склад, а посредством прямых заказов. Правда, чтобы его сделать, необходимо иметь информацию о возможностях предприятий, сроках изготовления, цене и еще массе нюансов, сопровождающих сотрудничество с режимными учреждениями. В этом большую помощь должен бы оказывать официальный сайт, на котором доступно изложено, где, что, почем и как работать с УИС ГУФСИН.

Члены общественного совета недоумевали: в край завозятся гастарбайтеры, а свои рабочие руки не востребованы - из 6 тыс. заключенных только 2,5 тыс. трудоустроены. А ведь сегодня у многих к срокам прилагаются иски по возмещению ущерба, которые «зэки» рады бы покрыть, чтобы иметь право на досрочно условное освобождение, только заработать негде. Вот и выходят за ворота с пустыми карманами, прямой, к слову, путь к рецидиву.

Ходоки из ГУФСИНа вроде бы находят понимание у властей, только дальше обсуждения дело не идет. Тендерная система распределения муниципальных и краевых заказов отсекла исправительные учреждения. Со следующего года УИС обещают реформу: вместо колоний построим тюрьмы как в Европе, будете сидеть на всем готовеньком. Только без работы даже в комфорте можно повеситься...