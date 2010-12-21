Самый яркий праздник

22 декабря в календаре отмечено как День энергетика - профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Впервые праздник был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия Государственного Плана Электрификации России на восьмом Всероссийском съезде Советов в 1920 году.

Примечательно, что праздник приходится на один из самых коротких световых дней в году, когда работа энергетиков наиболее заметна в Северном полушарии.

Энергетика - это не только миллионы киловатт и гигакалорий, километры линий электропередачи, но и люди, которые изо дня в день обеспечивают достойные условия жизни всех приморцев. И профессиональный праздник - это хорошая возможность высказать слова благодарности специалистам-энергетикам за созидательный труд.

«ЗР» поздравляет своих партнеров с праздником. Пусть все изменения и нововведения в энергетическом комплексе принесут только положительные результаты.