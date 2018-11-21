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Игорь Пушкарёв: "Это сделал Миклушевский…"
Экс-мэр Владивостока все рассказал в посте в соцсетях
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил пост в соцсетях. На этот раз пост посвящен спорткомплексу «Фетисов-Арена», который в свое время лишился этого названия на фасаде, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Во время подготовки Владивостока к Саммиту АТЭС-2012 в городе появился концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена», который назвали в честь легендарного хоккеиста (и на тот момент сенатора от Приморского края) Вячеслава Александровича Фетисова.
Сложно найти объяснение этому решению, но наверное, Владимиру Миклушевскому лавры Фетисова не давали покоя, и он дал поручение снять с фасада арены фамилию спортсмена и переименовать её.
Насколько я помню, Вячеслав Александрович непосредственно курировал создание хоккейного клуба «Адмирал». Да и вообще, имя такого прославленного человека, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка Стэнли и других многочисленных наград - это лучшее, что можно придумать для домашней арены спортивного клуба.
В новостях прочёл, что прежнее название вернётся на своё место в ближайшее время. Поддерживаю! И пусть оно будет в помощь «адмиральцам».
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