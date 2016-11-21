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Владивостокцев научили правильно готовить роллы
21 Ноября 2016, 09:48 | Дальний Восток
Шеф-повар резиденции генерального консула Японии показал мастер-класс по приготовлению японской кухни в рамках II Фестиваля японской культуры.
19 ноября во Дворце культуры железнодорожников каждый желающий мог понаблюдать за работой шеф-повара г-на Кусуми. Под его чутким руководством азы кулинарного искусства познавали несколько добровольцев, среди которых был представитель деловой газеты "Золотой Рог".
Вместе с шеф-поваром добровольцы приготовили роллы традиционное блюдо японской кухни. Для этого потребовались нори (высушенные морские водоросли), отваренный рис, красная рыба, овощи и сыр. Шеф-повар использовал ингредиенты российского производства.
Приготовленные г-ном Кусуми и участниками мастер-класса роллы смогли попробовать все присутствующие. Дегустацию японской кухни гости Фестиваля могли продолжить на фуд-корте.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: Япония Золотой Рог
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