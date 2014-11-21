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Хабаровский и Приморский край объединяет интерес к премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

21 Ноября 2014, 11:41 | Дальний Восток

Специалисты в области коммуникаций Приморского и Хабаровского края откликнулись на старт ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. В адрес организаторов уже поступили первые заявки на участие в конкурсе от этих территорий.

Интересно, что максимальную активность на данный момент проявляют представители культурной среды региона. Среди заявленных проектов большая часть связана именно с продвижением культуры и сохранением исторического наследия и каждая из них поражает своей уникальностью и ценностью для общества. В числе претендентов на победу – работы из Хабаровского края, посвященные созданию Национального театра аборигенов и метисов Приамурья «Бури» и распространению информации о памятниках искусства каменного века «Петроглифы Амура». В этой же номинации – удивительный по своей теплоте приморский проект «Сказки с молоком», который сами авторы позиционируют как новую форму диалога со зрителем на стыке театра и домашних разговоров перед сном.

Вопросы культурного роста затрагивает и работа, заявленная в категории бизнес-коммуникаций «Клуб бизнес книги». Этот проект, реализующийся под девизом «Читать – это выгодно!», ориентирован на читающих и думающих людей, для которых книга служит отправной точкой для общения и развития по теме встречи, а сама встреча - площадкой для обмена экспертизой и опытом.

Еще один участник представлен в номинации по продвижению спортивного, здорового образа жизни. Его автором выступает коллектив журнала «PROмолодежь», который издается в г. Артём Приморского края.

Напомним, присоединиться к команде соискателей премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно до 27 декабря. Для этого необходимо  заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участие бесплатное.  Среди номинаций регионального конкурса: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и впервые – «Лучший проект по продвижению культуры и исторического наследия».

Финалисты станут известны в январе 2015 года. А в начале февраля состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.

Десять лучших работ получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на открытую презентацию в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

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Теги: конкурс  Серебряный лучник 



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