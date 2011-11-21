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63% россиян не одобряет введение ЕГЭ

21 Ноября 2011, 01:43 | Дальний Восток

Более половины россиян считает, что единый государственный экзамен, проводящийся для аттестации знаний выпускников школ (ЕГЭ), должен быть отменён, поскольку с его помощью почти невозможно оценить качество знаний.

Эти результаты были получены в ходе опроса, проведённого Исследовательским центром портала SupеrJob.ru 17 февраля 2009 года среди 1800 респондентов из семи округов РФ. За отмену ЕГЭ высказывается 63% участников исследования (59% среди мужчин и 66% среди женщин).

Их основные аргументы против новой системы тестирования знаний таковы: "Усредненные тесты никогда не смогут показать действительных знаний. Понимая методику, к ним легко подготовить даже самого слабого ученика. При этом действительно талантливые и умные ребята могут плохо справляться с подобными заданиями"; "Я считаю, что ЕГЭ отупляет детей. Они перестают думать, излагать свои мысли, размышлять, говорить, спорить. ЕГЭ хорош для тех, у кого хорошая память, но качество знаний с его помощью проверить нельзя"; "ЕГЭ - это в большей мере лотерея, чем реальная проверка знаний".

Больше всего противников ЕГЭ наблюдается среди россиян до 19 лет - потенциальных абитуриентов (76%). Достойной заменой устаревшей традиционной форме аттестации считают ЕГЭ 17% россиян. Как ни удивительно, чаще остальных этот вариант ответа выбирали респонденты старше 50 лет (20%).

Остальные участники опроса, одобряющие новую форму аттестации, полагают, что экзамен в форме тестирования "меньше травмирует психику молодого человека" и позволяет честно оценивать знания, тогда как при традиционной форме учителя зачастую завышают оценки "любимчикам". Каждый пятый респондент (20%) признается, что проблема ЕГЭ его не касается.

Автор: Superjob.ru
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