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Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит крепко держать деньги в плавниках
Гороскоп с 20 по 26 сентября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. Возможно появление новых и необычных источников дохода, при необходимости можно рассчитывать на финансовую помощь друзей. В среду и субботу лучше не решать никаких денежных вопросов, да и с просьбами к начальству тоже не стоит обращаться.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас вероятно финансовое затишье. Наступает пора оплаты старых счетов, только не занимайтесь данной проблемой в среду, перенесите решение этого вопроса на четверг или пятницу. В выходные отдохните от финансовых дел, не думайте о деньгах вообще.
БЛИЗНЕЦЫ. Партнерские отношения принесут много пользы и позволят не просто решить насущные финансовые проблемы, но и хорошо заработать. Среда и пятница благоприятны для оформления контрактов и подписания документов, рассчитанных на будущее.
РАК. Финансовый вопрос будет для вас одним из значимых на этой неделе, крупных денежных поступлений не предвидится, поэтому примите создавшуюся ситуацию такой, какая она есть. К концу недели можно рассчитывать на дополнительный доход.
ЛЕВ. Неделя предоставит вам множество возможностей для заработка: торговля, коммерческая деятельность, выгодные поездки. Но не забывайте, что излишества ведут к денежным потерям. Иначе убедитесь в этом на практике. Для совершения дорогих покупок подойдут пятница и суббота.
ДЕВА. Финансовое положение обещает быть достаточно стабильным. Оригинальный проект, старт которому будет дан в середине недели, может принести приличную прибыль. Очень важно демонстрировать открытость перед партнерами и начальством.
ВЕСЫ. Финансовое положение будет вполне стабильным, если вы, конечно, не зациклитесь на посещении магазинов и не увлечетесь азартными играми. Во вторник желательно не ходить по улице с крупной суммой денег, возможны потери. Пользуйтесь банковской картой.
СКОРПИОН. Неделя весьма стабильна в финансовом плане. Вас ждут высокие доходы и новые выгодные предложения. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В пятницу можно порадовать себя чем-нибудь особенным, например купить билеты в театр на спектакль с любимыми исполнителями.
СТРЕЛЕЦ. Нынче будет особенно важна аккуратность в бумажных делах, проверяйте все договоры, которые подписываете. Серьезных финансовых затруднений в течение недели не предвидится. В пятницу будут удачны сделки, связанные с недвижимостью.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. В первой половине недели могут поступить интересные предложения от надежных деловых партнеров, прислушайтесь к ним. Не исключено, что пришло время сменить работу.
ВОДОЛЕЙ. Возможно улучшение вашего финансового положения. Вам могут вернуть старые долги. На понедельник не стоит назначать важных деловых встреч, вам нужно сначала настроиться на работу. Все будет выглядеть лучшим образом, но результат, вероятно, огорчит вас.
РЫБЫ. На этой неделе будьте внимательны по отношению к сфере финансов. Во вторник и четверг желательно не проводить никаких финансовых операций, вероятны серьезные денежные потери. Суммы, которые поступят в среду или пятницу, желательно не тратить, а приберечь для покрытия незапланированных расходов.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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