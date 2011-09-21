Спрос на пилотов и авиатехников в АТР будет расти

В ближайшие 20 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе на рынке труда потребуются несколько сотен тысяч новых пилотов, техников и инструкторов. Такие прогнозные данные приводит компания «Боинг».

При этом по данным прогноза, в период до 2030 года региону потребуются 182 300 новых пилотов и 247 400 техников для поддержки программы модернизации парка авиакомпаний и быстрого роста объемов авиаперевозок.

При этом наибольшую потребность в новых пилотах и техниках будет испытывать Китай, которому в ближайшие 20 лет потребуется 72 700 летчиков и 108 300 техников.