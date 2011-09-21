Прогноз погоды

Кажется, прогнозы синоптиков про два «бабьих лета» начинают сбываться, хотя погоду на юге Дальнего Востока определяет мощная фронтальная зона от Сахалина до Приморья. И хотя она вызвала дожди в некоторых районах нашего региона, есть надежда на общее улучшение. А в северной части Дальнего Востока прочно обосновался антициклон, вследствие чего температурный фон довольно низкий. А на Камчатке временами и вовсе идут дожди...

Ну а во ВЛАДИВОСТОКЕ осадков на текущей неделе вроде бы не предвидится. В дневные часы температура не превысит 17-20 градусов тепла, сохранится сухая солнечная погода. После захода солнца в столице Приморья пока воздух будет остывать до 10-13 выше нуля.

А вот у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ в среду может пойти дождь. Дневная температура здесь понизилась до 11-16 градусов тепла. С наступлением сумерек в городе на берегу Амура происходит заметное понижение - до плюс 6-10.

Совсем не жарко и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – дневной температурный фон колеблется в пределах 16-18 градусов тепла. Осадков в столице Амурской области в ближайшие пять-шесть дней не ожидается. Ночью температура не превышает плюс 8-11.

В пятницу возможен дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Днем температура в столице островной области выше 11-15 градусов тепла уже не поднимается. А ночные температурные показатели и того ниже – всего плюс 6-9.

И уж совсем прохладно сейчас в МАГАДАНЕ. Здесь по ночам морозно – до 2-4 ниже нуля. Утешает, что днем в столице Магаданской области воздух еще прогревается до 5-7 градусов тепла. Во вторник и среду ожидается дождь.

Дождь может пойти и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – это прогнозируется на среду. Что касается дневной температуры, то она не превышает 10-12 градусов тепла. По ночам в столице Камчатского края температура понижается до плюс 5-8.