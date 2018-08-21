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Дальневосточные гектары отдадут китайцам
Дальневосточникам и россиянам они оказались не нужны
Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского. Материал опубликован на сайте «Лента.Ru».
Речь идет о землях сельхозназначения. Таким образом планируется привлечь в регион дополнительные инвестиции.
Ожидается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь китайских фермеров. По предварительным оценкам, половина арендаторов будут из Китая, 25 процентов — из России, еще 25 процентов — из остальных стран. Дубровский отметил, что ряд китайских компаний уже заинтересовались предложением.
Выделенные в аренду участки лучше всего подходят для культивации сои, пшеницы и картофеля, отмечают в агентстве.
По данным Россельхознадзора на май этого года, экспорт зерна и продуктов его переработки из России в Китай вырос по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом в 18 раз и составил 1,231 миллиона тонн. По мнению экспертов, спрос на российскую сельхозпродукцию подогрела торговая война Китая с США.
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