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Северная Корея, похоже, поссорилась даже с Китаем
Власти Северной Кореи начали усиливать военные группировки, находящиеся на границе с Китаем, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на РИА «Новости». В частности, в 12-й армейский корпус, который базируется на территории провинции Рянган, отправились несколько десятков танков и бронетранспортеров.
По словам анонимного источника, к границе было переброшено около 80 танков. Отмечается, что ранее на вооружении этого воинского подразделения не было боевых машин.
12-й корпус северокорейской армии был сформирован в 2010 году для отражения возможных атак китайской стороны в приграничных районах.
Издание отмечает, что в ближайшем будущем в Рянган могут перебросить еще 80 единиц бронетехники для усиления 42-й бригады, которая также базируется на территории этой провинции.
Принято считать, что Китай является союзником КНДР, во многом благодаря помощи которого последняя, фактически, и существует все годы после падения СССР. Однако некоторые эксперты не раз указывали на зреющие противоречия между двумя дружественными, казалось бы, странами. Главная проблема заключалась в том, что властям в Пхеньяне очень не нравилась тотальная зависимость их страны от великого соседа.
Что ныне происходит на границе Северной Кореи и Китая пока сказать сложно. Какой-либо особой активности китайской армии на этом участке не отмечается. Возможно, что маленькая, но гордая КНДР, бряцая оружием на границе, просто хочет громко заявить Китаю о каком-то своем вечно особом мнении по двусторонним проблемам.
Между тем, на Корейском полуострове сейчас в разгаре и другие военные игры – очередные совместные учения армии Республики Корея и группировки армии США. Тут, как говорится, все по плану и никаких эксцессов пока не зафиксировано. Zrpress.Ru следит за развитием событий.
Кстати, Россия в последнее время активизировала сотрудничество с КНДР. Как уже сообщала газета «Золотой Рог» в июле состоялась официальная церемония открытия угольного порта, созданного совместно с российскими компаниями. В перспективе через построенный в КНДР терминал будет переваливаться 4-5 млн тонн грузов ежегодно. На первом этапе основную долю грузооборота порта составит российский уголь, доставляемый сюда с разрезов Кузбасса через Приморский край, а также полезные ископаемые из других регионов востока России. Перспективы контейнерного транзита пока весьма призрачны из-за натянутых отношений между Севером и Югом Кореи, писала газета «Золотой Рог».
Подробности: http://zrpress.ru/business/primorje_22.07.2014_67436_samaja-zakrytaja-strana-mira-priotkryla-eksportnye-vorota-dlja-gruzov-iz-rf-cherez-primorje.html
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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