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На Дальнем Востоке погодные капризы августа продолжаются
Прохождение над большей частью Дальнего Востока глубокого циклона из центральных районов Китая и без того усугубило погоду последнего месяца лета.
Вновь выпали осадки совсем не там, где надо, - в Амурской области и Хабаровском крае, терпящих бедствие от невиданного наводнения. Досталось и некоторым районам Приморья. После ухода циклона практически во всех краях и областях региона вновь установится жара и духота. А теперь обо всем по порядку.
По-прежнему жарко и душно будет во ВЛАДИВОСТОКЕ. К тому же во вторник и четверг в городе возможен небольшой дождь. Дневная температура сохранится на уровне 23-28 градусов тепла. По ночам воздух в столице Приморья становится чуть прохладнее – до 17-20 выше нуля.
В четверг и пятницу ожидается дождь в ХАБАРОВСКЕ. В дневные часы температура в столице соседнего края ниже 21-26 градусов тепла не опускается. После захода солнца в городе на берегу Амура происходит понижение температуры до плюс 17-20.
Также в четверг и пятницу ожидаются осадки и в столице многострадальной Амурской области БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Благо, что дожди прогнозируются незначительные. Дневной температурный фон не превысит 21-25 градусов тепла. С наступлением сумерек воздух в столице Приамурья остывает до плюс 14-18.
Мало изменится дневная температура в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ – 20-23 градуса тепла. Во вторник и пятницу в столице островной области может пойти дождь. В ночные часы температура не превысит плюс 14-17.
По-прежнему довольно тепло в МАГАДАНЕ – днем столбик на шкале термометра доходит до отметок плюс 11-15. Среда и пятница в столице Магаданской области обещают быть дождливыми. После захода солнца воздух в городе становится свежее – до 7-10 выше нуля.
Сегодня, во вторник, ожидается прекращение осадков в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. После чего в городе воцарится сухая и солнечная погода с дневной температурой 14-17 градусов тепла. Небольшое понижение температуры в столице Камчатского края возможно в ночные часы – до плюс 10-13.
По данным Интернета.
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