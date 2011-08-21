Туристам расскажут, что не следует покупать за рубежом

Федеральная таможенная служба выпустила памятку о новых правилах провоза товаров

ФТС разработала памятку, в которой подробно говорится о правилах провоза товаров через границу Таможенного союза на любом виде транспорта.

Документ в электронном виде разместили на сайте таможенной службы. Однако глава ФТС Андрей Бельянинов уже подписал приказ о выпуске брошюрок во всех регионах страны.

Региональные таможенники должны будут поделиться памятками с турфирмами, чтобы те раздали их своим клиентам. Сейчас памятки висят лишь в зонах таможенного контроля пассажиров международных поездов, автобусов и самолетов. Когда туристы оказываются там, информацию читать уже поздно. Именно поэтому таможенники решили выпустить ее в бумажном виде.

В памятке ФТС напоминает, что именно разрешается ввозить на территорию Таможенного союза без уплаты пошлин. Речь идет только о товарах личного пользования, стоимость которых не превышает 1,5 тыс. евро, а общий вес – 50 кг.

Это лишь общее требование. Есть и другие ограничения. Например, один совершеннолетний гражданин может ввезти на территорию Таможенного союза не более 3 литров спиртного (пиво сюда тоже входит), а также до 200 сигарет или до 50 сигар. За остальные придется доплачивать. В случае с алкоголем – 10 евро за литр.

Есть также ограничения, связанные с различной техникой. Один человек может привезти на родину лишь один видеомагнитофон, диктофон, DVD-плеер, радиоприемник, ноутбук, фото-, видео- и кинокамеру, а также телевизор с диагональю экрана до 42 сантиметров. И лишь мобильных телефонов каждый может купить себе за рубежом по две штуки.

К беспошлинным товарам относятся также б/ушные ювелирные украшения. Кроме того, не нужно платить пошлины за товары, полученные за границей в наследство.

Таможенники отмечают, что даже для личного пользования запрещен беспошлинный ввоз следующих товаров: природные алмазы, котлы центрального отопления, солярии для загара, косилки (за исключением косилок для газонов), медицинская техника и оборудование, кроме необходимых в пути по назначению врача.

Второй раздел памятки посвящен вывозу товаров с территории Таможенного союза. Под запрет попадают драгоценные металлы и драгоценные камни дороже 25 тысяч долларов, рыба и морепродукты весом более 5 килограммов, а также икра осетровых рыб (более 250 граммов).

Кроме того, некоторые товары при выезде за рубеж нужно декларировать. Речь идет, в первую очередь, о наличных деньгах свыше 10 тыс. долларов (пластиковые карточки можно ввозить свободно, какие бы суммы на них не лежали). Кроме того, декларации подлежат временно ввозимые золото, платина и серебро, драгоценные камни, природный жемчуг, уникальный янтарь, бриллианты, алмазы. У тех, кто «забудет» их задекларировать, могут возникнуть проблемы на обратном пути. Кроме того, обязательной декларации подлежат личные автомобили, а также государственные награды Российской Федерации.

Если кому-то требуется вывезти из страны животных или растения, находящиеся под угрозой исчезновения, здесь также придется пройти специальную таможенную процедуру.

Президент Клуба защиты прав туристов Роман Бобылев рассказал «Гудку», что сегодня турфирмы не объясняют клиентам, что и в каких количествах можно ввезти в страну или вывезти из нее. «В первую очередь, потому, что они и сами об этом не знают, - считает Роман Бобылев. – Единственное, что они могут рассказать – как оформить tax free. Туристы тоже чаще всего не в курсе подробностей таможенных правил, они едут за границу наобум, исходя из собственного опыта и рассказов друзей».

Из-за этого, по словам Романа Бобылева, у многих людей возникают проблемы на таможне. Чаще всего они связаны с провозом алкоголя, сигарет и драгоценностей. «Поэтому памятка со всеми таможенными правилами будет очень полезна, немногие туристы сами будут искать информацию, но если им дадут ее в руки – прочитают и задумаются», - полагает эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что информирование клиентов о таможенных правилах не входит в компетенцию турфирм. «Но если памятка появится, то компании, безусловно, начнут раздавать ее клиентам. Правда, непонятно, как таможенные службы передадут эти памятки турфирмам. Взаимодействие по этому поводу пока не налажено», - отметила Майя Ломидзе.