Прожиточный минимум в Амурской области составляет 7939 рублей

Величина прожиточного минимума за II квартал 2011 года по Амурской области на душу населения составляет 7 939 рублей, для трудоспособного населения – 8 471 рубль, пенсионеров – 6 332 рубля, детей - 7 557 рублей.

По северной зоне области показатель прожиточного минимума на душу населения составляет 8 794 рубля, для трудоспособного населения – 9 359 рублей, пенсионеров – 7 042 рубля, детей -8 416 рублей.

Такие показатели утверждены администрацией Амурской области.