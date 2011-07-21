Google начал предупреждать пользователей о заражении вирусами

Google начал выдавать пользователям предупреждения о том, что их компьютер может быть заражен вирусом.

Новая функция, возникшая в дополнение к сообщениям об инфицированных сайтах, поможет обеспечить безопасную работу в интернете, полагают в компании. Принцип действия системы основан на анализе маршрута, по которому осуществляется передача данных с компьютера на серверы Google. И если этот маршрут вызывает подозрения, Google бьет тревогу, пишет CNews.

«Некоторые виды вредоносного ПО изменяют настройки компьютера таким образом, чтобы он пропускал весь сетевой трафик или какую-либо его часть через прокси-сервер, принадлежащий злоумышленникам, - пояснили в компании. - Так, когда вы отправляете в Google какой-либо запрос, его получает прокси-сервер и затем перенаправляет на настоящие серверы Google, чтобы получить результаты поиска. Когда наши системы определяют, что тот или иной запрос пришел от такого прокси-сервера, появляется предупреждение о вредоносном ПО».