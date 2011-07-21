Internet Explorer 9 назван лучшим защитником от вирусов

Во втором квартале 2011 года NSS Labs провела независимое исследование в 20 европейских странах, в ходе которого проверяла качество блокировки вредоносных URL-адресов различными браузерами.

Результаты показали, что Internet Explorer 9 может выявить и заблокировать 92% вредоносных URL при помощи фильтра SmartScreen, что более чем в 7 раз выше показателя других браузеров, таких как Firefox 4 и Chrome 10 (по 13%). Кроме того, функция Application Reputation в Internet Explorer 9 выявляет остальные 8% угроз и предупреждает пользователя об опасности загрузки вредоносных программ.

Статистический офис Европейского Союза сообщил, что "в 2010 году почти треть (31%) использовавших интернет за предыдущие 12 месяцев жителей 27 европейских стран пострадала от заражения компьютеров вирусами или другими компьютерными инфекциями, повлекшими потерю информации или времени", цитирует сообщение Astera.