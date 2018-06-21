Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ

Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее

Журнал "Дальневосточный капитал" провел экспертный вопрос к теме номера - "Спасти рядового дальневосточника"

Наш эксперт - Ирина КОРЖ (ВОРОШИЛОВА), специальный корреспондент газеты «Амурская правда», г. Благовещенск:

Сказать, что меры по стабилизации населения на Дальнем Востоке, предпринимаемые государством в последнее десятилетие, не дают результатов, было бы несправедливо. Но они пока не сильно повлияли на демографическую ситуацию. И остается множество вопросов.

К примеру, по «дальневосточному гектару»: зачем брать землю там, где нет ни дорог, ни электроэнергии? Почему несостоятельными оказались обещания президента и правительства РФ сделать для дальневосточников доступными авиаперелеты? И так далее.

Да, в Приамурье идет строительство нескольких крупных предприятий. Но это, к сожалению, не уменьшает уровень бедности в регионе, не решает по большому счету проблему занятости местного населения, и главное - его оттока. Просто на этих предприятиях работают в основном приезжие, иностранцы, амурчан - минимум.

Представители местного бизнеса, как говорится, - мимо федеральных денег. Руководители предприятий и компаний ходят с протянутой рукой, просят объемы работ, но счастье улыбается редко кому. Создать свое предприятие тоже мало у кого получается. Одна из причин - необоснованно большие суммы за подключение будущего объекта к электроэнергии. К примеру, за подключение небольшого предприятия в районе строительства Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Приамурья «Электросети» требуют 13 млн рублей. На этом и заканчивается бизнес.

Жизнь рядового дальневосточника, по моим наблюдениям, стала скромнее, чем была еще лет десять назад. Зарплаты почти не растут, а цены на продукты, коммунальные платежи, бензин и все - только вверх. Доходы у многих моих земляков примерно такие же, как у рядовых людей в других регионах страны. Но климат на Дальнем Востоке более суровый, людям приходится очень много денег тратить на одежду и обувь. Из года в год озвучиваются одни и те же проблемы: «Дорогое жилье, авиаперелеты, недоступная ипотека, нет обещанных налоговых льгот, при наличии нефтезаводов - дорогое топливо…». И все остается на месте. Люди уезжают в поисках лучшей доли, потому что реально конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее.

Чтобы сегодня люди не уезжали, а, наоборот, ехали на Дальний Восток, на мой взгляд, надо:

- обеспечить дополнительные преференции малому бизнесу, например, отменить налоги или ввести налоговые каникулы;

- снизить ставку подоходного налога, чтобы это ощутил каждый дальневосточник конкретно на своем кошельке;

- сделать льготный перелет не только пенсионерам, но и активной части населения, чтобы родители с детьми могли хотя бы раз в два - три года слетать на запад. Люди спрашивают: «Нам надо дожить до пенсии, чтобы слетать и посмотреть красоты Москвы, Санкт-Петербурга или Крыма?».

- МРОТ для дальневосточников должен быть другим - не 11 тысяч, а хотя бы 20 тысяч рублей. Тогда люди будут оставаться.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.