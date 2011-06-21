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Зонтик с вентилятором

21 Июня 2011, 15:01 | Дальний Восток

Удивительно, но спасением от невыносимой летней жары может стать зонтик. Конечно, все знают, как использовать зонтик для защиты от прямых солнечных лучей. Однако теперь придуман способ, как при помощи зонтика создать прохладу, когда на улице за 30O. Спасительная новинка получила название Fanbrella.

Дело в том, что этот зонт оборудован скрытым вентилятором. Он незаметен для окружающих, поскольку находится с внутренней стороны купола - там, где он прикреплен к ручке. У вентилятора есть три лопасти, и крутятся они со скоростью 650 оборотов в минуту. Потоки прохладного воздуха нисходят прямо по куполу на пользователя. Устройство работает достаточно тихо. В основании ручки расположена кнопка для включения и выключения вентилятора. Кроме того, сам купол сделан так, чтобы не пропускать солнечные лучи.

Девайс работает от шести АА-батареек, которые обеспечат до 5,5 часа непрерывного функционирования вентилятора. В принципе, этого достаточно для любой прогулки по жаре. Продается Fanbrella в интернет-магазине и стоит $80.

Автор: По материалам информагентств
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