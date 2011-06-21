www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Признание международных дипломов усилит конкуренцию

21 Июня 2011, 13:55 | Дальний Восток

Закон о признании дипломов ведущих учебных заведений со всего мира, который может быть принят в ближайшее время, позволит увеличить конкуренцию в инновационной политике РФ, считает министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО.

«Именно на это (конкуренцию) направлена законодательная инициатива президента РФ, который потребовал существенно упростить признание дипломов ведущих учебных заведений со всего мира, и соответствующий закон был подготовлен, в ближайшее время он будет принят», - сказал Фурсенко.

Законопроект о признании в России дипломов и научных степеней, полученных в ведущих университетах мира, в том числе и США, в этом году подготовило Минобрнауки РФ.

По словам Фурсенко, в последние годы в инновационной сфере и научно-техническом сотрудничестве увеличилась конкуренция.

«Мы создали определенную конкуренцию и для ведущих ученых, и для создания ими лабораторий. На сегодняшний день в этом соревновании лучшие позиции имеют либо наши иностранные коллеги, либо те из наших соотечественников, которые какое-то время проработали за границей», - заключил министр.

Обзор инновационной политики РФ по методологии Организации экономического сотрудничества и развития, составленный совместно с Минобрнауки России, рассматривает эффективность российской инновационной системы и факторы, ее определяющие. Особое внимание в нем уделяется роли государственной политики, сообщает РИА «НОВОСТИ».

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru