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Признание международных дипломов усилит конкуренцию
Закон о признании дипломов ведущих учебных заведений со всего мира, который может быть принят в ближайшее время, позволит увеличить конкуренцию в инновационной политике РФ, считает министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО.
«Именно на это (конкуренцию) направлена законодательная инициатива президента РФ, который потребовал существенно упростить признание дипломов ведущих учебных заведений со всего мира, и соответствующий закон был подготовлен, в ближайшее время он будет принят», - сказал Фурсенко.
Законопроект о признании в России дипломов и научных степеней, полученных в ведущих университетах мира, в том числе и США, в этом году подготовило Минобрнауки РФ.
По словам Фурсенко, в последние годы в инновационной сфере и научно-техническом сотрудничестве увеличилась конкуренция.
«Мы создали определенную конкуренцию и для ведущих ученых, и для создания ими лабораторий. На сегодняшний день в этом соревновании лучшие позиции имеют либо наши иностранные коллеги, либо те из наших соотечественников, которые какое-то время проработали за границей», - заключил министр.
Обзор инновационной политики РФ по методологии Организации экономического сотрудничества и развития, составленный совместно с Минобрнауки России, рассматривает эффективность российской инновационной системы и факторы, ее определяющие. Особое внимание в нем уделяется роли государственной политики, сообщает РИА «НОВОСТИ».
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