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Деньги в подарок
Чем состоятельнее человек - во всех смыслах, - тем сложнее угодить ему с подарком. Вечный вопрос «Что подарить человеку, который и сам может все себе позволить?» актуальности не теряет. Ну не деньги же в конверте. Хотя… Смотря в какой форме. Например, монеты из драгоценных металлов и сберегательные сертификаты могут стать отличным вариантом для такого случая. Такой подарок не подвластен влиянию моды, не подвержен инфляции и со временем только растет в цене.
Монета в подарок
Более трехсот наименований монет номиналом от одной тысячи до нескольких миллионов рублей из золота, серебра, платины и палладия Сбербанка России приурочены к праздничным событиям и знаменательным датам: дню рождения и свадьбе, Новому году и Дню Победы, 23 февраля и 8 Марта… Посвященные русскому балету, спорту, редким «краснокнижным» животным и растениям, мировым памятникам архитектуры и произведениям искусства, выдающимся личностям России, техническим достижениям в авиа- и автомобилестроении и т.д., они несут высокую эстетическую ценность и являются действительно достойным подарком и для серьезного бизнесмена, и для политика, и для ветерана войны, и даже для ребенка. К слову, для детей выпускаются различные тематические наборы монет - например, посвященные сказкам Андерсена или детенышам животных.
Особой популярностью пользуются серии «Монеты на счастье», «Знаки Зодиака», «Символ года». Постоянные покупатели монет внимательно следят за новинками. Среди последних - серебряная монета Островов Кука 999-й пробы с символами любви в виде пары белоснежных голубей на фоне воздушного узора.
Использование современных технологий в виде 3d-демонстрации основного изображения, вставок из драгоценных и полудрагоценных камней, эмали, цветной печати, золочения, филигранной чеканки, паззловых конструкций и т.д. выводит монеты на уровень произведений искусства. К слову, выглядит любая из них очень достойно, упаковывается в подарочный футляр-капсулу и имеет сертификат подлинности.
Поскольку памятные монеты из драгоценных металлов обычно выпускаются лимитированным тиражом, то со временем становятся нумизматической ценностью. Среди клиентов банка есть настоящие коллекционеры, собирающие монеты определенной серии или конкретного монетного двора. Ведь Сбербанк не только является ведущим оператором российского рынка монет из драгоценных металлов, но и активно сотрудничает практически со всеми крупнейшими монетными дворами мира.
Сертификат на деньги
На смену привычным подаркам все чаще приходят подарочные сертификаты, и эта тенденция устойчиво растет. Сбербанк предлагает свой сертификат - Сберегательный. Это во всех смыслах очень выгодный подарок. Он представляет собой ценную бумагу на предъявителя, удостоверяющую определенную сумму вклада на счетах банка и право на получение дохода. Держатель сертификата может использовать его при любых расчетах или в качестве залога при кредитовании, подарить другому лицу, оставить в наследство или обменять на деньги в любом офисе Сбербанка. Сделать это можно как по окончании срока, установленного условиями Сберегательного сертификата, так и досрочно, получив всю сумму вклада и начисленные проценты. Неудивительно, что этот довольно молодой на банковском рынке продукт стал очень популярным. А высокая степень надежности одного из ведущих банков России наделяет его дополнительными преимуществами. Приобрести Сберегательный сертификат, так же, как и монеты, можно в любом отделении Сбербанка.
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